Yıldönümü nasıl yazılır? Yıldönümü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Genelde evlilikler üzerinden yıl dönümü kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelime grubu çiftlerin evlenmiş olduğu tarihi göstermektedir. Aynı zamanda tek başına veya cümle içerisinde günlük hayatta birçok amaçlı da kullanılmaktadır. Tabii bu kullanım gerçekleşirken yazım hatası çok yapılan sözcükler içerisinde yer aldığını ifade etmek gerekir.

Yıldönümü Nasıl Yazılır?

Türkçe üzerinden ele alındığı zaman bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Yıl dönümü’ biçiminde ayrı yazılmış halidir. Yani yazım hatası yapmamak için mutlaka ayrı şekilde ele alınması gerekiyor. İki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle kendi içerisinde özel bir anlam sunduğunu söylemek mümkün.

Yıldönümü Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Yazılır Ayrı mı?

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman bu kelimenin doğru yazılış hali, ‘Yıl dönümü’ bitiminde ayrı yazılmasıdır. Genelde bitişik olarak ele alınır ve bu şekilde cümle içerisinde hata yapılır.

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‘’Bugün eşimle yıl dönümünü kutlayacağız.’’

Bu şekilde yukarıdaki cümlede olduğu gibi anlamı üzerinden kullanılabilir. Aynı zamanda taşıdığı anlam üzerinden birçok farklı yerde de ayrı şekilde ele alınarak değerlendirilebilir.