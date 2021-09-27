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Yıldönümü Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Yıldönümü Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır?#Tdk#Yıldönümü Nasıl Yazılır?
Yıldönümü Nasıl Yazılır TDKya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır Yıldönümü Kelimesinin Doğru Yazımı..

Türkçede yer alan kelimelerde yapılan en büyük yazım hataları ayrı ya da bitişik olup olmaması üzerinden kaynaklanmaktadır. Bu hatalar yapıldığı kelimeler içerisinde yıldönümü sözcüğü de gelmektedir. Peki, yıldönümü nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Yıldönümü kelimesinin doğru yazımı hakkında detayları derledik.

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Bazı kelimeler Türkçede bir araya geldiği zaman kendi içinde belli bir anlam sunmaktadır. Bazı kelimeler ise aynı şekilde yazılmalı ve buna göre değerlendirilmelidir. Aradaki farkı anlamak için Türk Dil Kurumu üzerinden kelimelerin yazımına bakılmalıdır.

Yıldönümü Nasıl Yazılır?

Bu kelime için ele alınan doğru yazılış, ‘Yıldönümü’ şeklinde bitişik olarak yazılmış halidir. Herhangi bir olayın üzerinden 1 yıl geçtikten sonra yeni yılın başlamış olması yıldönümü olarak ifade edilmektedir.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman bu kelime bitişik olarak yazılmaktadır.

Yıldönümü (Doğru)

Yıl dönümü (Yanlış)

Yıldönümü Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu sözcük adına doğru yazım bitişik olarak ele alınmış halidir. Pek çok özel gün bu şekilde kutlanır ve bu kelime üzerinden ifade edilir.

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