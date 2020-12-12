Yıldızlı projeler ödüllendirildi

5 BİNDEN FAZLA PROJE YARIŞTI

Geleneksel hale gelen “Yıldızlı Projeler Yarışması”, üniversite öğrencisi, mezun ve sanayi alanında çalışmakta olan kişiler arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımak, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve uluslararası pazarlarda yer almalarının teşvik edilmesi amacıyla 2009 yılından bu yana düzenleniyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü iş birliği ile düzenlenen Yıldızlı Projeler Yarışması’nda 12 yılda 144 farklı üniversiteden 5 binin üzerinde proje yarıştı.

Bu yıl 1500’e yakın proje başvurusunun yapıldığı “Yıldızlı Projeler Yarışması”nda 2 farklı kategoride 6 projenin ödüle layık görüldüğü duyuruldu. Pandemi kuralları gereği holacon üzerinden online olarak kazananların açıklandığı final etkinliğine başarılı şarkıcı Gökhan Türkmen de konuk oldu.

İDRAR ANALİZİ YAPAN BEBEK BEZİ BİRİNCİ OLDU

Yıldızlı Projeler Yarışması final etkinliğinde proje sunumlarının ardından ödüle layık görülen girişimler şu şekilde sıralandı:

Öğrenci kategorisinde İdrar Analizi Yapan Bebek Bezi ile Çisem Arslantürk birinci, Tanı Kitlerinde Kullanmak İçin Glukoz Oksidaz Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi ile Hilal Taşcı ikinci, Palmiye projesiyle Özlem Melike Turan üçüncü oldu.

Startup kategorisinde ise ServisSoft &Smart Servis adlı girişimiyle Emre Pehlivanlı birinci olurken, HoneyPull ile Hakan Aktan ikinci, Yatağa Bağımlı Hastalarda Oluşan Komplikasyonları Azaltan Medikal Sistem ile Zahide Beyzanur Apaydın da üçüncü oldu.

Dereceye giren proje sahiplerinden birinciye 12 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 3 bin TL para ödülü verilirken, Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi olan Yıldız Kuluçka Merkezi’nde şirketleşme ve özel ofis, Yıldız Teknik Üniversitesi Prototip Atölyesi’ni kullanım hakkı, mentorluk ve sponsor özel ödülleri gibi farklı ödüller de verildi.

'GENÇ GİRİŞİMCİLERİN ARKASINDAYIZ’

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, “Girişimcilik uzun ve meşakkatli bir yoldur” diyerek şöyle konuştu:

“Bazen yorulur bırakmak istersiniz ama içinizde yanan girişimcilik ateşi buna izin vermez. Çünkü girişimcilik yeni fırsatlar yaratarak ve mevcut fırsatların farkına vararak bunları faydaya dönüştürme sanatıdır. Bunun da ötesinde ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşması için girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Biz de Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark olarak değerli fikirlerin, inovatif projelerin ve girişimcilerin her zaman destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz.”

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya da üniversitenin bu gibi yarışmaları geleneksel hale getirmesinden son derece mutluluk ve heyecan duyduğunu belirterek, “Çok büyük sayıda proje ciddi bir değerlendirme sürecinden geçerek her iki kategoride değerli yedişer finalist belirlendi. Bugün ilk üçe girecek projeler belirleniyor. Bu yarışmalar startup’ların ve öğrencilerin yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek ve fayda sağlayabilmek için büyük adımlardır. Yıldızlı Projeler Yarışması’na katılıp mücadele ettikleri için tüm yarışmacılarımızı özgüvenlerinden ve verdikleri emekten dolayı tebrik ederim” dedi.