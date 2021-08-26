Yıldızlar Nasıl Oluşur, Ne Kadar Sürede Oluşur? Yıldızlar Nasıl Ölür?

Milyarlarca yıl yaşayan ve belli bir zaman sonra ölen yıldızlar, çok ciddi bir patlama ile bunu gerçekleştirirler. Dünyanın da yer aldığı sistem içerisindeki güneş de bir yıldızdır. O yüzden belirli bir zaman içerisinde güneş de vakti geldiğinde ölecektir. Tabii Yıldızlar belli bir oluşum süreci içerisinde meydana gelir ve daha sonra ölür.

Yıldızlar Nasıl Oluşur?

Yıldızlar genel anlamı ile yüksek orandaki gaz ve toz bulutlarının bir araya gelmesi üzerinden oluşur. Meydana gelen bu oluşum ise uzun bir zaman içerisinde ortaya çıkmaktadır. Öyle ki bu zaman milyarlarca yıl sürebilir. Böylece zaman içerisinde ortaya çıkan güneş gibi farklı yıldızlar, çevresine topladıkları ve yörüngesine aldığı gezegenleri hayat verebilir. Elbette şu ana kadar dünya dışında herhangi bir hayat olan gezegen bulunmadı. Ancak yine de yıldızlar ortaya çıkardığı yüksek enerjisi ile beraber, hayat verme potansiyeline sahiplerdir.

Yıldızlar Ne Kadar Sürede Oluşur?

Yıldızlar konusunda en merak edilen durumlar içerisinde ne kadar süre içerisinde oluştuklarıdır. Devasa gaz ve toz bulutlarına kütle çekimi içerisinde çökmeleri sonucu yıldızlar birkaç milyon yıl içerisinde oluşabilmektedir. Tabii bu durum birçok farklı etmene bağlı olarak milyar yıl dahi sürebilir. Bu doğrultuda herhangi bir gökada içerisinde yer alan gaz ve toz bulutlarına miktarı ile oluşum sürecine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Yıldızlar Nasıl Ölür?

Yıldızlar farklı dönemler içerisinde değişik boyutlara ve renklere ulaşır. Bu durum belli bir süreci kapsar ve sonunda devasa bir patlama ile ölürler. Bu doğrultuda kütle çekim kuvveti gaz basıncından daha üstün geldiği vakit, parçalanma ciddi anlamda başlar ve yanma ortaya çıkar. Aynı zamanda basıncın artması üzerinden yıldızın dış katmanında yüksek bir genişleme ortaya çıkar. Sonuç olarak yıldız kırmızı bir deve dönüşür. Nihayetinde ise süpernova ye dönüşmesi ile beraber patlama üzerinden kara delik meydana gelir.