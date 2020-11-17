‘Yıldız’lar 19 Kasım’da buluşacak

‘Kondüktör Mekteb-i Alisi’ adıyla 1911’de kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ), mezun iletişimi kapsamında düzenlediği ‘Yıldızlar Buluşuyor’ etkinliği, bu sene 19 Kasım’da gerçekleştirecek. ‘Yıldızlar 19.11’de buluşuyor’ çağrısıyla yapılan ‘Yıldızlar Buluşuyor’ etkinliğinin tarihi ve başlangıç saati Yıldız Teknik Üniversitesi’nin kuruluş yılına atıfta bulunuyor. Pandemi nedeniyle buluşma, üniversitenin sosyal medya hesapları ve Zoom üzerinden canlı olarak yayınlanarak, tüm mezunları bir araya getirecek.

Mezunlarla iletişimini güçlü tutarak, tecrübelerini öğrencilerle buluşturmayı amaçlayan YTÜ’nün bu sene ki buluşmasını üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu komedyen ve yazar Kaan Sekban sunacak. Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile Kaan Sekban’ın YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde geçirdikleri ‘Yıldız’lı Bir Gün’ videosuyla başlayacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın yapacağı özel mezunlar konuşmasının ardından; buluşma konser, dünyadaki başarılı ‘Yıldız’lılarla canlı bağlantılar ve onların başarı hikayelerinden oluşan özel bir video eşliğinde tamamlanacak.