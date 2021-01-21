Yıldız Üçgen bağlantı nedir? Yıldız Üçgen yol verme konu anlatımı

Şematik bir yapıya sahip olan yıldız üçgen bağlantısı, aynı zamanda yıldız üçgen yol verme olarak da bilinmektedir. Motorlar açısından performans ve kalkış noktasında oldukça önemlidir. Belli bir şemaya bağlı şekilde dizayn edilir ve kullanılır. Şimdi bunun ne olduğuna bakalım ve yıldız üçgen yol verme konusunu inceleyelim.

Yıldız Üçgen Bağlantı Nedir?

Motorların kalkış esnasında oluşturduğu aşırı akımı azaltmak amacıyla kullanılan yöntemleri yıldız üçgen bağlantısı denmektedir. Aynı zamanda yıldız üçgen yol verme şeklinde de ifade edilir. Özellikle kalkış esnasında motorda meydana gelen aşırı akım minimum seviyeye çekilmek suretiyle, daha verimli bir kalkış imkanı elde edilir. Bu da özel olarak hazırlanmış bir şematik veri üzerinden tasarımı gerçekleştirilen sistem ile sağlanmaktadır.

Motorlar genel olarak kalkış esnasında 4 veya 8 kat daha yüksek bir akım çeker. Yani normal akımın 4 ya da 8 katı olarak da ifade etmek mümkün. Kalkışta meydana gelen Bu akım kısa süre için gerçekleşir. Çekilen bu akımın küçük motorlar da pek fazla zararı bulunmaz. Ancak büyük motorlar söz konusu olduğunda şebekeden çekilen bu aşırı akım, şebeke geriliminin düşmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu durumda diğer yükleri olumsuz yönde etkilemektedir. İşte bu sebepten dolayı yıldız üçgen bağlantısı kullanılır.

Yıldız Üçgen Yol Verme

Kalkış anında motora uygulanan gerilim ne kadar düşük olursa, akım da bir o kadar düşük olacaktır. Böylece kalkış akımını azaltma imkanı elde edilmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için ise normal bir üçgen üzerinden çalışan devreyi, yıldızlı hale getirecek sistemi verimli noktaya ulaştırmak gerekir. Tabii burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, motor momentinin yük momentinden daha yüksek olmasıdır. Yani motorun yükü daha etkin şekilde karşılaması anlamına gelmektedir.

Tabii her yıldız üçgen devresi motoru etkin ve verimli bir şekilde kaldıracak anlamı taşımaz. Özellikle çok ağır şartlara sahip olan motorlar belli koşullar altında yıldız üçgen yol verme sistemi ile kalkmayabilir. Böyle durumlarda ise yumuşak yol verici ile beraber sürücü gibi sistemler ön plana çıkarılarak kullanılır. Ancak diğer motorlar için ise yıldız üçgen bağlantı, yani yıldız üçgen yol verme oldukça güçlü bir motor kalkış olanağı sağlar. Bu sebepten dolayı günümüzde yaygın olarak kullanılan sistemler içerisinde yer alıyor.