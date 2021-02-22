‘Yıldız Kızlar’a 380 tablet

Mercedes-Benz’in Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile birlikte, 2004 yılında, 17 ilde 200 kız öğrenciyi destekleyerek başlattığı ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ projesi 17 yıldır devam ediyor. İhtiyaç sahibi kız çocuklarının eğitimine ve genç kadınların istihdam edilebilirliklerinin artmasına katkıda bulunan proje kapsamında; Türkiye’nin 60 şehrinde lise ve üniversitede okuyan 1000 öğrenciye verilen eğitim bursuna ek olarak, bilgisayarı olmayan 380 öğrenciye, pandemi döneminde eğitimlerine sağlıklı bir şekilde devam etmeleri için tablet hediye edildi.

EĞİTİMLER ÇEVRİMİÇİ DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında ‘Yıldız Kızlar’ın mesleki gelişimlerine katkı da devam ediyor. 2018 yılında ilki gerçekleştirilen, Robincode.org işbirliğiyle bursiyerler için hazırlanan ‘Teknolojiyi Yöneten Geleceğini Yönetir’ Mercedes-Benz Bilişim Teknolojileri ve Kodlama Eğitim Programı, pandemi sebebiyle çevrimiçi devam ediyor. Eğitimlerin sonunda kendi mobil uygulamalarını yazan Yıldız Kızlar, 21’inci yüzyıl becerilerini geliştirerek birer dijital vatandaş olurken, gelecekte yönlenmek istedikleri herhangi bir meslekte teknolojiyle olan bağlarını kuvvetlendiriyor.