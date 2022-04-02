Yıldırım Nedir, Ne Anlama Gelir? Yıldırım Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Yıldırım gökyüzünde oluşan elektrik boşalmaları olarak ifade edilmektedir. Yağmurdan sonra meydana gelen bir hava olayı olmaktadır.

Yıldırım Nedir, Ne Anlama Gelir?

Yıldırım bulut ve yeryüzü arasında zigzaglar çizerek oluşan elektrik boşalmaları olmaktadır. Bu hava olayı yağmur yağar yağmaz hemen meydana gelmemektedir. Yalıtılmış durumda olan hava direncini kaybetmek için pozitif ve negatif yükler arasında belli bir fark oluşuncaya kadar beklemektedir. Atmosfer içinde başlangıç çarpması oluştuktan sonra buluttan yere doğru yıldırım meydana gelmektedir.

Yıldırım Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Yıldırım tehlikeli olan bir şimşek çeşidi olarak belirtilmektedir. Yıldırım kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından gök gürültüsü ve şimşekle beraber görülen hava ve yer arasında meydana gelen elektrik boşalması şeklinde açıklanmaktadır. Ayrıca yıldırım kelimesi çok hızlı bir şekilde yapılan eylemler için de kullanılan bir kavram olarak ifade edilmektedir. Hem gerçek hem de mecaz anlamı olan bu kelimenin günlük hayatta kullanımı oldukça yaygın olmaktadır. Bu kelimeyi insanlar çocuklarına isim olarak dahi verebilmektedir.