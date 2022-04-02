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Yıldırım Nedir, Ne Anlama Gelir? Yıldırım Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Yıldırım Nedir, Ne Anlama Gelir Yıldırım Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Bazı gökyüzü olayları insanları tedirgin edecek kadar tehlikeli sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu hava olayları özellikle yangınlar çıkartarak büyük zararlara neden olmaktadır. Bu hava olaylarından biri de yıldırım olarak ifade edilmektedir. Yıldırım önlenmesi mümkün olmayan hava olaylarından biri olmaktadır. Peki, yıldırım nedir, ne anlama gelir? Yıldırım kelimesinin TDK sözlük anlamı ne olmaktadır tüm detayları ile derledik.

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 Yıldırım gökyüzünde oluşan elektrik boşalmaları olarak ifade edilmektedir. Yağmurdan sonra meydana gelen bir hava olayı olmaktadır. 

 Yıldırım Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Yıldırım bulut ve yeryüzü arasında zigzaglar çizerek oluşan elektrik boşalmaları olmaktadır. Bu hava olayı yağmur yağar yağmaz hemen meydana gelmemektedir. Yalıtılmış durumda olan hava direncini kaybetmek için pozitif ve negatif yükler arasında belli bir fark oluşuncaya kadar beklemektedir. Atmosfer içinde başlangıç çarpması oluştuktan sonra buluttan yere doğru yıldırım meydana gelmektedir. 

 Yıldırım Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Yıldırım tehlikeli olan bir şimşek çeşidi olarak belirtilmektedir. Yıldırım kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından gök gürültüsü ve şimşekle beraber görülen hava ve yer arasında meydana gelen elektrik boşalması şeklinde açıklanmaktadır. Ayrıca yıldırım kelimesi çok hızlı bir şekilde yapılan eylemler için de kullanılan bir kavram olarak ifade edilmektedir. Hem gerçek hem de mecaz anlamı olan bu kelimenin günlük hayatta kullanımı oldukça yaygın olmaktadır. Bu kelimeyi insanlar çocuklarına isim olarak dahi verebilmektedir.

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