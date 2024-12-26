Yılbaşı hediyeleriyle eğitime katkı

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DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

“Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocuklara tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti, yeni yıl tebrik sertifikaları hazırlıyor. Cemiyet, Darüşşafakalı öğrencilerin yaptığı resimlerle tasarlanan masa takvimi, bardak altlıklarının yanı sıra kanvas çanta, kalem seti gibi ürünleriyle de bağışçılarına seçenekler sunuyor. Doğrudan bağış yapıp farklı sertifikaları olan bağış kartını istediğiniz kişiye ulaştırabileceğiniz gibi, bağış sertifikalarını elektronik olarak indirmek ve posta yoluyla göndermek de mümkün.

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TEV

Türk Eğitim Vakfı (TEV), her sene yeni yıla girerken sevdiklerine farklı ve anlamlı bir hediye vermek isteyenler için yılbaşı kartları ve Burs Destek Paketleri hazırlıyor. TEV’in “Mutlu Gün Kartları” arasında yer alan “Yılbaşı Kartları ve Burs Destek Paketleri”, başarılı ancak maddi olanakları sınırlı üniversite öğrencilerine tercih edilen miktarda burs desteği sağlamaya imkan tanıyor. Türk Eğitim Vakfı’nın internet sitesi üzerinden seçilen kartlar vakıf tarafından bastırılıyor ve Türkiye’nin dört bir yanında istenen adrese gönderiliyor.

ALTI NOKTA KÖRLER VAKFI

Sevdiklerinize tamamen farklı bir hediye vermek isterseniz, görme engelliler için kitap seslendirebilirsiniz. Altı Nokta Körler Vakfı, gereksinim duyan görme engellilere Türkiye çapında ücretsiz olarak beyaz baston ve sesli kitap dağıtımı yapıyor. Bu kapsamda bir kitaba ses olup görme engelli birinin ufkunu genişletirken, sevdikleriniz için de faydalı ve farkındalık yaratacak bir adım atmış olabilirsiniz.

TOG

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 2025 özel yeni yıl kartlarının yanı sıra İyi kalpler dükkanı üzerinden de belirli temalarda hediyelikler satışa sunuyor. Bez çanta, tablo, bileklik, t-shirt, sweatshirt gibi birçok ürünü dükkanda bulabilmek mümkün. 77 illde 139 üniversitede gönüllü öğrencilerin görev yaptığı dernek bu bağışlar sayesinde gençlerin yurt içinde ve yurt dışında hareketliliğini ve bu yöntemle deneyim sağlamasını destekliyor. Bu yılbaşında bir gencin hayatını değiştirmek için bağışta bulunabilirsiniz.

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TEGV

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), ülkemizdeki her çocuğun erişebileceği bir vakıf olmayı amaçlıyor. TEGV üzerinden sevdiklerinizin adına çocukların eğitimine destek olabilir, TEGV’in internet sitesinden tek seferlik ya da aylık bağışlar yapabilirsiniz. Ancak özel bir hediye almak isterseniz tegvdukkan.com adresi üzerinden seçim yapabilirsiniz. Sitede çocukların eğitimine destek olmak için çikolata, takvim, defter, mum gibi birçok ürün yer alıyor.

TOÇEV

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ‘Okumak her çocuğun hakkı’ düşüncesini destekliyor. Sevdiklerinize alacağınız yılbaşı hediyelerini vakfın internet mağazası üzerinden seçebilirsiniz. Vakıf birçok destek sunsa da nakit yardımı yapmıyor. Yeni yıl için üretilmiş setler, çocuklar için özel bebekler satın alabilir ya da ‘Yeni Yıl Sertifikaları’ ile çocuklara bot ve mont hediye ederken sevdiklerinize bu hediyenin sertifikasını ulaştırabilirsiniz.

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AÇEV

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) kapsamında kurum ya da bireysel olarak yapılan her bağış ailelere ve çocuklara sağlanan eğitimlere katkı olarak aktarılıyor. AÇEV’in okul öncesi dönem çocukları için hazırladığı kutu oyunları ve kitaplar farklı hediye aternatifleri olarak ortaya çıkıyor. Yılbaşında da tebrik kartları, isme özel sertifikalar ve kitap ayraçlarının yer aldığı AÇEV ürünlerinden verilen her sipariş bağışa dönüşüyor.