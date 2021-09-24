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Yılan Türleri, İsimleri Ve Özellikleri Nelerdir? Zehirli Ve Zehirsiz Yılanlar Nasıl Ayırt Edilir? Türkiye'de Bulunan Yılan Çeşitleri..

Yılan Türleri, İsimleri Ve Özellikleri Nelerdir Zehirli Ve Zehirsiz Yılanlar Nasıl Ayırt Edilir Türkiyede Bulunan Yılan Çeşitleri..

Yılanlar, orman veya dere kenarlarında yaşayan sürüngen canlılardır. Yüzeyleri pulla kaplıdır ve zaman zaman kabuk değiştirirler. Zehirli ve zehirsiz olmak üzere pek çok türü bulunan yılanlar Türkiye'de de yaşamaktadır. Sizler için yılan türleri, isimleri ve özellikleri nelerdir, zehirli ve zehirsiz yılanlar nasıl ayırt edilir, Türkiye'de bulunan yılan çeşitleri nelerdir, yılanlar ne ile beslenir detayları ile derledik.

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Yılanların fiziksel özellikleri ait olduğu türlere göre değişiklik gösterir. Bazı yılanlar metrelerce boya sahip olurken bazıları oldukça küçüktür. Bu nedenle avlandıkları canlılar ve ihtiyaç duydukları yiyecek oranı değişebilmektedir. 

 Yılan Türleri, İsimleri ve Özellikleri Nelerdir? 

 Yılan dendiği zaman pek çok insanın aklına Piton türü gelir. Dünya'nın en büyük yılanları arasında yer alan Pitonlar, 10 metreden daha uzun olabilirler. Çok büyük olmalarına rağmen hızlı hareket edebilen bu yılanlar zehirli değildir. Yaşadıkları alanda hızlı adaptasyon göstererek hayatta kalmayı başarırlar. 

 En bilinen yılan türlerinden biri Anakonda'dır. Pitonlara göre oldukça acımasız olan bu yılan türünde, aç kalan yılanlar kendi yavrularını yiyebilirler. Hemen hemen 10 metreye uzayan boyları sayesinde oldukça ürkütücü canlılardır. Tek seferde çok fazla yavru doğururlar ve bu doğumlar suda gerçekleşir. 

 Yılanların Mamba, Engerek, Su, Pürüzsüz, Kobra, Çukurbaşlı gibi diğer türleri de bulunur. Bu türler arasında zehirli veya zehirsiz olan yılanlar yer alır. Yaşadıkları ortama uyum sağladıkları için dış yüzeylerindeki kabuğun şekli, kalınlığı ve sertliği değişkenlik gösterebilir. Ayrıca çift dilleri ve çift başları olan yılan türleri de bulunur. 

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 Zehirli ve Zehirsiz Yılanlar Nasıl Ayırt Edilir? 

 Zehirli ve zehirsiz yılanları ayırt edebilmenin bazı yöntemleri vardır. Bunlardan ilki, görülen yılanın çene yapısının yuvarlak veya köşeli olmasına dikkat etmektir. Zehirli yılanlar daha köşeli yüz ve çene hatlarına sahipken zehirsiz yılanlar oval hatlara sahiptir. Ayrıca zehirsiz yılanların gözleri yataydır, zehirli yılanların gözleriyse dikey şekildedir. 

 Zehirli yılanların boyları, zehirsiz olanlara göre daha kısadır. Ayrıca zehri kolay enjekte edebilmek için ağızlarında yer alan iki diş daha gelişmiş, keskin ve sivridir. Zehirsiz yılanların dişleriyse daha küçültür. Zehirli yılanlar ayrıca daha küçük ve sık pullara, daha iyi koku alan burun deliklerine, ses çıkaran kuyruklara, genellikle renkli pul yapılarına sahiptir. 

 Türkiye'de Bulunan Yılan Çeşitleri Nelerdir? 

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 Türkiye pek çok iklime sahip olan, bu sayede farklı canlıların yaşamlarını sürdürmesine olanak sağlayan bir konumda bulunur. Zehirli ve zehirsiz olmak üzere toplamda 57 yılan türü Türkiye sınırları içinde yaşamını sürdürmektedir. Genelde ormanlık alanda, dere kenarında ve şehirden uzak yaşayan bu canlılar zaman zaman şehir içine de gelebilmektedir. 

 Boynuzlu, şeritli, çoruh, küçük, kafkas, baran, koca engerek türleriyle birlikte kedigözlü, çukurbaşlı, çöl kobrası türleri de yer alır. Bu yılan türleriyle kumsal bölgelerde, taşlık alanlarda, yağmur ormanlarında karşılaşmak mümkündür. Genellikle küçük boylara sahip olan bu yılan türleri genelde insanlara saldırmayı tercih etmezler. 

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 Yılanlar Ne ile Beslenir? 

 Yılanların beslenmeleri sahip oldukları boyutlara ve içinde bulundukları yaşam alanlarına göre değişiklik gösterebilir. Normal boylardaki bir yılanın en sevdiği yemek türü kemirgenlerdir. Ancak yılanların memeleri hayvanlar arasında tavşan, fare, sincap gibi canlılarla beslendiği de görülür. Evde beslenen yılanlar genelde kurutulmuş kemirgenlerle beslenir. 

 Büyük yılanların ihtiyaç duyduğu enerji miktarı yüksek olduğu için daha büyük canlıları avlamak zorunda kalırlar. Bu nedenle koyun, inek, dana, ceylan gibi hayvanları yiyebilirler. Avlarını boğarak öldüren yılanlar, bütün olarak yuttukları bu büyük canlıları sindirmek için uzun süre hareket etmeden kalma ihtiyacı duyabilirler.

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