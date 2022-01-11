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Doğada en korkulan hayvanlar içerisinde yılanlar gelir. Özellikle sürüngenler kategorisinde olması ile beraber oldukça fazla türe sahip olduğunu söylemek mümkün. Diğer yandan bu canlıların omurgalı olup olmadığı yeni merak edilen konular arasında geliyor.

Yılan Omurgalı mı Yoksa Omurgasız mıdır?

Yılanlar sürüngenler olarak bilinir ve aynı zamanda omurgalı hayvan türleri içerisinde yer alır. Sürüngenlerin omurgalı hayvanlar kategorisinde olması ile beraber, yılanların omurgası olduğu da şekilde öne çıkıyor.

Yılan Omurgalı mı?

Yılanların hem iskeleti hem de kıkırdakları bulunur. Aynı zamanda sahip olduğu özellikler ile beraber sürüngen Bir Hayvan olarak öne çıkar. Omurgalı türler kategorisi içerisinde yer alması ile beraber, bu özellikler üzerinden yılanların omurgalı olduğunu söylemek gerekir. Zaten taşımış olduğu omurga ile beraber esnek ve güçlü bir hareket içeriğine sahip olduğunu da dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda önemli omurgalı hayvanlar içerisinde yer alır.