Yılan Ne Yer? Yavru Yılanlar Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Yılanların çeneleri çok güçlü olduğu için etçil ve otçul canlıların tamamıyla beslenebilir. Üstelik büyük yılan türleri kendilerinden çok daha iri olan canlıları bile kolaylıkla yiyebilmektedir.



Yılan Ne Yer?

Yılanların yiyecekleri boyutlarına göre değişir. Büyük bir yılan türünde koyun, keçi, inek, ceylan gibi hayvanların yenmesi kolaydır. Kırsal ve yeşil bölgelerde yaşayan büyük yılanlar sürekli avlanmaya çıkmadığı için büyük hayvanları tercih etmesi normaldir.

Yılanlar ağızlarında yer alan zehirle yiyecekleri canlıyı felç etme özelliğine sahiptir. Bu nedenle bütün olarak yutulan hayvanın sindirimi sonradan gerçekleşir. Küçük canlılarda sindirim hızlı olduğu gibi büyük canlılarda yavaştır. Çok büyük canlıların sindirimi aylarca sürebileceği için yılanın yeniden yiyecek aramasına gerek kalmaz.

Yavru Yılanlar Nasıl Beslenir?

Yavru yılanlarda ağız kısmı küçük olduğu için koyun, ceylan, keçi gibi büyük hayvanları yenmesi beklenemez. Bu nedenle yenilen hayvanlar kendi boyutlarına uygun olur. Yavru yılanlar genellikle kemirgenlerle ve böceklerle beslenerek yaşamalarına devam ederler.

Bazı yılanlar evcilleştirilmek üzere klinik ve evlerde beslenebilir. Böyle durumlarda yavru yılanlara özel üretilen yiyecekler pet shoplar üzerinden alınabilir. Eğer çevrede fare, sıçan gibi canlılar bulunuyorsa onları yakalayarak yılanların beslenmesi mümkündür. Ancak yavru yılanlara büyük hayvanların verilmesi sindirim sistemlerini zorlayarak onlara zarar verebilir.

Yavru Yılanların En Çok Sevdiği Besinler Nelerdir?

Yavru yılanların en çok sevdiği besinler kemirgenlerdir. Kemirgenleri doğada kendileri yakalayabilen yılanlar diğer canlıları yiyerek de hayatta kalabilir. Ancak genel olarak yılanlar en çok kemirgen yemeyi severler. Bu nedenle en çok yedikleri canlı türü de kemirgenlerdir.

Kemirgenler, kemirici olarak bilinen bir takımdır. Memeli sınıfında bulunan bu takımda yılanların en sevdiği hayvanlar olan sincaplar, tavşanlar, mirketler, diğer sürüngenler, hamsterlar yer alır. Ayrıca çinçilla, ginepig, fare, kirpi ve kunduz da bu gruptadır. Yılanın yaşam alanına göre beslendiği kemirgen farklılık gösterebilir.