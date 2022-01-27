Yıl sonu nasıl yazılır? Yıl sonu kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?  

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Günlük yaşamda en çok kullanılan sözcük grupları içerisinde yıl sonu gelmektedir. Özellikle birçok farklı amaç altında değişik yerlerde kullanıldığını ifade etmek mümkündür. Aynı zamanda tek başına ya da cümle içerisinde yanlış şekilde ele alınan ve kullanılan kelime grupları arasında bulunmaktadır.

Yıl Sonu Nasıl Yazılır?

Yazım açısından ele alındığı zaman bu sözcük grubu, ‘Yıl sonu’ şeklinde ayrı biçimde yazılmaktadır. Genelde günlük yaşamda bu kelime yılsonu olarak bitişik ve yanlış kullanılmaktadır. Ancak iki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle ayrı biçimde yapılması gerektiğini söylemek mümkün.

Yıl Sonu Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Yazılır Ayrı mı?

İnternetten araştırılan ve en merak edilen kelime grupları içerisinde yıl sonu gelmektedir. Bu sözcük grubu Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman, ‘Yıl sonu’ şeklinde ayrı yazıldığı görülmektedir.

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‘’Sen de yıl sonu balosuna geliyor musun?’’

‘’Şirket için yıl sonu bütçesini mutlaka çıkarmamız gerekiyor.’’

Yukarıda verilen cümlelerde olduğu gibi taşıdığı anlam ile ayrı olarak bu sözcük grubu kullanılabilir.