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Yıkık ne demek, ne anlama gelir? Yıkık kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Yıkık#Yıkık Ne Demek
Yıkık ne demek, ne anlama gelir Yıkık kelimesinin TDK sözlük anlamı

Anlam bakımından araştırılan birçok sözcük bulunuyor. İnternet sitelerinde yer alan yazıların içerisinde farklı anlama sahip olan kelimeler kullanılabiliyor. Yazı içerisinde kullanılan yıkık kelimesi, pek çok bireyin anlamını öğrenmek istediği bir kelimedir. Yıkık kelimesinin ne anlama geldiği merak edilerek öğrenilmek isteniyor. Yıkık ne demek, ne anlama gelir? Yıkık kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları sizler için derledik.

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Herkesin kullandığı birçok değişik kelime bulunuyor. Kullanılan kelimelerden biri olan yıkık kelimesinin önemli bir anlamı bulunuyor. Yıkık kelimesi, yıkılmış olan anlamıyla kullanılan bir kelimedir.

Yıkık Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe dilinde yer alan sözcük çeşitleri için gerekli bilgilere ulaşmak mümkündür. Her birey kullanacağı kelimelerin anlamlarını bilerek kullanıyor. Kelime anlamları için araştırma yapmak doğru bir karardır.

Bireyler her zaman anlamını bilmediği sözcükleri araştırmak için kaynaklara başvurabiliyor. En çok araştırılan yıkık kelimesi için yapılan araştırmalar olumlu sonuçlar veriyor. Herkes tarafından kullanılan yıkık sözcüğü, yıkılmış olan ve harap anlamında kullanılıyor.

 Yıkık Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Eğer bir kelimenin anlamı bilinmiyorsa, araştırılabilecek kaynakları incelemek gerekiyor. Anlam bakımından önemli olan ve sürekli olarak kullanılan bir kelimenin anlamı öğrenilmelidir. Yıkık kelimesi de pek çok bireyin çok duyduğu sözcüklerden biridir. Yıkık kelimesi, harap anlamında yaygın olarak yazılarda geçirilen bir kelimedir. Aynı zamanda yıkılmış olan ve viran anlamlarını da taşıyan bir kelimedir.

 

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