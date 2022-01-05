Yıkık ne demek, ne anlama gelir? Yıkık kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Herkesin kullandığı birçok değişik kelime bulunuyor. Kullanılan kelimelerden biri olan yıkık kelimesinin önemli bir anlamı bulunuyor. Yıkık kelimesi, yıkılmış olan anlamıyla kullanılan bir kelimedir.

Yıkık Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe dilinde yer alan sözcük çeşitleri için gerekli bilgilere ulaşmak mümkündür. Her birey kullanacağı kelimelerin anlamlarını bilerek kullanıyor. Kelime anlamları için araştırma yapmak doğru bir karardır.

Bireyler her zaman anlamını bilmediği sözcükleri araştırmak için kaynaklara başvurabiliyor. En çok araştırılan yıkık kelimesi için yapılan araştırmalar olumlu sonuçlar veriyor. Herkes tarafından kullanılan yıkık sözcüğü, yıkılmış olan ve harap anlamında kullanılıyor.

Yıkık Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Eğer bir kelimenin anlamı bilinmiyorsa, araştırılabilecek kaynakları incelemek gerekiyor. Anlam bakımından önemli olan ve sürekli olarak kullanılan bir kelimenin anlamı öğrenilmelidir. Yıkık kelimesi de pek çok bireyin çok duyduğu sözcüklerden biridir. Yıkık kelimesi, harap anlamında yaygın olarak yazılarda geçirilen bir kelimedir. Aynı zamanda yıkılmış olan ve viran anlamlarını da taşıyan bir kelimedir.