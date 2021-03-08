Yiğit Bin Yaşar Fırsat Bir Düşer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)  

Bir atasözünde kelime erkekler için kullanılsa da geniş anlamlılıktan dolayı kadınlar içinde aynı anlamı içerir. Yiğit, sözcüğü erkek tabiri olsa bile atasözlerinde genel olarak insan kastedilmektedir.

Yiğit Bin Yaşar Fırsat Bir Düşer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsan yaşamı uzun ya da kısa olsun belirli bir süreyi kapsar. Bu süre içinde hep bir şeyleri başarmak, fırsatları yakalamak için çabalar. Her ne kadar karşısına birçok kez fırsat kapıları çıksa da esas önemli fırsat yalnız bir kere ele geçer. Yiğit bin yaşar fırsat bir düşer atasözümüzde tamda bu durumu anlatmak için söylenmiştir. İnsan hayatında eline geçen en önemli fırsatı kaçırmadan değerlendirebilmelidir.

Yiğit Bin Yaşar Fırsat Bin Düşer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu teklifi asla geri çevirmemelisin, yiğit bin yaşar fırsat bir düşer, bir daha bu imkanın olmayabilir.