Yiğidi Öldür Hakkını Yeme atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir kişiyi bir iş sonucu mutlu etmek istiyorsanız ona hakkını vermeniz yeterlidir. Çünkü uğraş sonucu elde edilen şey onun başarısı yani hakkı olur. Bu övgü ya da maddi bir şey olabilir.

Yiğidi Öldür Hakkını Yeme Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlık için hakkını savunmak, elde etmek oldukça önemli bir kavramdır. Aksi takdirde kişinin zarar görmesi bile hakkının yenmesinden daha iyi hissettirmektedir. Aynı zamanda yiğidi öldür hakkını yeme atasözü olumlu şeylerin yanında bir kişinin olumsuz, başarısız bir durumu da olabileceğini anlatmaktadır. Bu durumda kişinin hemen yaptığı başarılı işler unutulmamalı yani hakkı yenmemelidir. Hayatta başarı kadar başarısızlıklar da gerçekleşebilir.

Yiğidi Öldür Hakkını Yeme Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ne yapalım yani Murat bu işi başaramadıysa, bizim için yaptıklarını unutma, yiğidi öldür hakkını yeme şimdi.