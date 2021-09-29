Yidan Eğitim Ödülleri sahiplerini buldu

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Uluslararası eğitim dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Yidan Ödülü’nü kazanan isimlerin en önemli ortak noktası ise mevcut eğitim sistemlerini yeniden düşünmenin önemine ışık tutmaları.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE DESTEK OLDU

Prof. Dr. Eric A. Hanushek’in eğitim sonuçları ve öğretim kalitesinin önemi üzerine yaptığı çalışma, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 4’ün (kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitimin sağlanması) şekillenmesine yardımcı oldu. Çalışmanın öğrenme üzerine olan verileri, BM hedeflerini eğitim dönemi üzerinden değil, eğitimin kalitesi üzerinden yeniden çerçevelendirdi.

OKUMA VE MATEMATİK PROGRAMI GELİŞTİRDİ

Yılın Eğitim Geliştirme Ödülü Sahibi Rukmini Banerji ise Hindistan’da öncülük ettiği “Yıllık Eğitim Durumu Raporu” değerlendirmesinde, okulda birkaç yılını geçirmiş olan çocuklar arasındaki okuryazarlık ve matematik öğrenme sorunlarını ortaya çıkardı. Bunun sonucunda da temel okuma ve matematik becerilerini yükseltmek için okullar ve yerel kurumların birlikte çalıştığı ‘Doğru Düzeyde Öğretim Programı’nı geliştirdi.

AFRİKA’DA EĞİTİM POLİTİKALARINA YATIRIM YAPACAK

Kazananların her biri 3,9 milyon dolar ödülün sahibi oldu. Ödül, nakit 15 milyon Honk Kong doları ve bir proje fonunu desteklemek için 15 milyon Hong Kong doları olarak iki aşmada verilecek. Hanushek kazandığı ödülle Afrika’da eğitim politikalarını yerel bir bakış açısıyla şekillendirmek için bir araştırma görevlisi programı oluşturmayı, Banerji Pratham ise küçük çocuklarla olan çalışmalarını güçlendirmeyi ve genişletmeyi planlıyor.

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EĞİTİM FIRSATLARINA GENİŞ ERİŞİM SAĞLAYACAĞIZ

Teknoloji şirketi Tencent’in kurucu ortağı Charles Chen Yidan tarafından kurulan ve 2016 yılından beri düzenlenen Yidan Ödülleri, dünyanın en büyük uluslararası eğitim ödülü olarak kabul ediliyor. Her yıl eğitim araştırmaları ve geliştirilmesi üzeirne iki ayrı ödül veriliyor. Tüm eğitimcilere açık olan Yidan Ödülleri’nin temel amacı şöyle ifade ediliyor: “Eğitim araştırmaları ve uygulamalarında en yenilikçi beyinleri tanıyarak ve onların etrafında küresel bir öğrenme topluluğu oluşturarak en iyi fikirlerin ve uygulamaların benimsenmesini hızlandıracağımıza inanıyoruz. Bu, dünya çapında eğitim kalitesini artıracak ve eğitim fırsatlarına daha geniş erişimi teşvik edecek.”

KÜRESEL ÇÖZÜMLER

Yidan Eğitim Gelişimi Ödülü Jüri Başkanı ve UNESCO Eğitimde Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Dorothy K. Gordon, “Dr. Rukmini Banerji ve Pratham ekibinin net bir misyonu var: ‘Okuldaki her çocuk iyi eğitimi hak eder.’ Dolayısıyla sadece okula kaç kişinin kayıtlı olduğu bilmek yetmiyor, eğitimide eşitliğin sağlandığına emin olmamız gerekiyor. Bu amaca yönelik olarak uyguladıkları çözümler, küresel olarak kanıtlanmış bir potansiyele sahip, eğitim inovasyonunu destekleyici çözümler“ dedi.