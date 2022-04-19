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Yezdan Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Yezdan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Yezdan Ne Demek, Ne Anlama Gelir Yezdan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Zerdüştlük dini, Milattan Önce 5. yüzyılda, Zaratustra tarafından kurulmuştur. İslami kaynaklarda ve tasavvuf edebiyatında Mecusilik olarak geçen bu dinin kutsal kitabı Avesta'dır. Avesta'da iyiliklerin Tanrısı Yezdan, kötülüklerin tanrısı ise Ehrimen'dir. Bu dine mensup olan kişilere göre, kıyamet gününde Ehrimen, Yezdan'a yenileceği için tüm kötülükler ortadan kalkacaktır. Yezdan kelimesinin anlamını ayrıntılı bir şekilde derledik.

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 Yezdan'ın iyilik tanrısı olduğu Zerdüştlük dininde güneşe ve ateşe tapılır. Bu dine göre evrenin özünü ateş oluşturur. Güneş ise, Yezdan'ın dünyadaki bir yansımasıdır. 

 Yezdan Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Çeşitli kaynaklarda Ahura Mazda ve İzid olarak geçen Yezdan, Zerdüştlük dininde, yardımlaşma, azla yetinme, sabır gibi erdemleri temsil eder. İyilik Tanrısı konumunda olan Yezdan'ın simgesi güneştir. O her şeyi aydınlatır ve ısıtır. Ehrimen ise şeytanın simgesidir. İman eden insanları kötülüğe ve günah işlemeye teşvik eder.

 Divan edebiyatının etkisiyle dilimize Farsçadan birçok kelime geçmiştir. Bu kelime de 16. yüzyıldan itibaren Allah ve yaratıcı anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Hem mehter marşında hem de gazel ve kaside türündeki şiirlerde Allah manasında kullanılan Yezdan, insanları iyiliğe ve hayra yöneltir. Onun bir eşi ve benzeri yoktur. 

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 Yezdan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Türk Dil Kurumuna göre Yezdan kelimesinin sözlük anlamı ateş tanrısıdır. Dilimize Farsçadan geçen bu kelime ''ateşe hükmeden'' ve ''her şeyi ateşten yaratan Tanrı'' anlamında da kullanılır.

 

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