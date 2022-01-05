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Yetkin ne demek, ne anlama gelir? Yetkin kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Yetkin ne demek, ne anlama gelir Yetkin kelimesinin TDK sözlük anlamı

Herkesin iletişim kurmak için tercih ettiği farklı bir kelime vardır. Kullanılan sözcüklerin anlamı bir başka kişi tarafından bilinmiyor. Anlamı bilinmeyen yetkin kelimesi de, araştırılarak anlamı öğrenilmek istenen kelimeler arasında yer alıyor. Yetkin kelimesinin TDK'da bulunan anlamı da kişilerce araştırılıyor. Yetkin ne demek, ne anlama gelir? Yetkin kelimesinin TDK sözlük anlamı için tüm detayları derledik.

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İnsanlar iletişim halindeyken farklı birçok kelime kullanabiliyor. Yetkin kelimesi de, kişilerin tercihlerine göre kullandığı bir kelimedir. Yetkin kelimesi kişiler tarafından olgun ve mükemmel anlamlarında kullanılıyor.

 Yetkin Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Günümüzde insanlar iletişim kurarken anlamı doğru olarak bilinen kelimeleri tercih ediyor. İletişim halinde olan kişiler birbirlerine farklı kelimelerin anlamlarını sorabiliyor. İnternet sitesinde görülen bir kelimenin anlamlarını öğrenebilmenin farklı yolları mevcuttur. Sözlükler kişilerin anlam bakımından destek aldığı kaynaklardır. Yetkin kelimesi de sözlüklerde yer alan sözcük türlerinden biridir. Yetkin kelimesi sözlüklere göre, olgun anlamına sahip bir kelimedir.

 Yetkin Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Sözcük türlerinin doğru anlamlarını öğrenmek isteyenler TDK'ya başvurarak gerekli bilgilere sahip olabiliyor. Pek çok insan yetkin kelimesiyle ilgili araştırma yapabiliyor. Yetkin sözcüğünün TDK'da açıklanan sözlük anlamı kişilerin ilgilendiği bir konudur. Yetkin kelimesi TDK'da, gerekli olgunluğa ulaşmış anlamına sahiptir. Olgunluk anlamında da çok kullanılan kelime türleri arasındadır. Bireyler olgun anlamında yetkin kelimesini gündelik hayatında tercih ederek, iletişimleri esnasında kullanabilir.

 

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