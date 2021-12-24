YetGen zirvesi gerçekleşti

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“ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Zirvede konuşan MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut “2015 yılında ilk defa YetGen adını kullanarak liseliler için başlattığımız bu program, 2016 yılında 80 MZV bursiyerle bir şekilde devam etti. 2020 yılında 400 üniversite ve 100 lise öğrencisi ile gerçekleştirildi. Biz pandeminin başlangıç dönemi ve her şeyin durduğu o dönem dahil olmak üzere online eğitimlerle kesintisiz devam ettik. Öncü üniversite tamamlayıcısı olmak, işe girişlerde aranan bir sertifika olmak, sunduğumuz içerikleri, farklı dillerle yurt dışına açmak gibi hedeflerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Zirveye katılan diğer uzmanlar ise şöyle konuştu:

Psikolog Acar Baltaş: Sizi diploma değil, yaptığınız yolculuk hayata hazırlar. Unutmayın ki haz mutluluk değildir; asıl haz, almak değil, vermektir. Zamanının ve parasının bir bölümünü başkası için harcayanlar mutlaka kendilerini daha iyi hissederler. İyi hatırlanmak istiyorsanız, insanlara yardım edin.

Udentify İş Geliştirme Yöneticisi Umre Metin: Koşullar sizi zorluyor ve üzüyor olsa da kendi kozanızı örüp, asıl sermayenin öğrenmeyi öğrenmek olduğunu fark ettiğinizde, hem geleceğe dair ümidiniz artacak, hem de size asıl keyif verenin bu farkındalık olduğunu anlayacaksınız. Hayata kollarımızı açtığımız bir senaryoda yaşayalım, çok çalışalım, fırsatlara açık olalım ve kendi özümüzde ısrarcı olalım. Bugünün gençlerini, bu bakış açısının sonuca ulaştıracağına inanıyorum.

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Softtech İnsan Kaynakları Direktörü Gülben Gündüz: Gençlerin enerjisine ve daha fazla umuda ihtiyacımız var. Asla umudunuzu kaybetmeyin, biz iş dünyasının profesyonelleri olarak sizi desteğe hazırız. Bugün artık yetkinlikler çok ciddi bir şekilde değişti. Değişen işlere ve koşullara uyum sağlamak ve girişimci olabilmek bugün en önemli iki yetkinlik haline geldi. Eğer gerçekten isterseniz, bir kurumun içinden çıkan bir girişimci bile olabilirsiniz.

Danışman Murat Tortopoğlu: Toplumun büyük bir kısmı “birileri çıksın, biz sonra yaparız” şeklinde bir yaklaşıma sahip. Ama dansa ilk çıkanlar kimseyi umursamaz, arkasından diğerleri de onu takip eder. Girişimciler için de bu geçerli. Büyük düşünüp, ilk adımı atıp ve hızlı hareket ederseniz ürününüzü yayacak insanlar ortaya çıkacaktır.

İnsan Hakları Aktivisti & Avukat Nesibe Kırış: Bugün Z kuşağının bile hepsinin aynı olduğu düşünülüyor. Aslında Z kuşağını oluşturanların da hepsi ayrı ayrı bireyler ve birbirinden farklı düşünceleri var. Bu yüzden Z kuşağını herkesin daha fazla dinlemeye ve anlamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sesimizi duyurmak için aktif olmamız gerekiyor. Konu aktif vatandaşlık değil, vatandaş zaten aktif olmak zorunda

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Google Silikon Vadisi Eski Yöneticisi Taylan Yıldız: ABD’de, yer kontrol ekibi de dahil, aya giden ekibin ortalama yaşı 27. Aslında bu salondaki gençler, iki üç yıl sonra aya gidecek ekibi yönetebilecek durumda. Yarının konuşulduğu masada gençler mutlaka olmak durumunda. Siyasetin de gençler neredeyse orada olması gerekiyor. Blockchain, NFT, kripto paraların olduğu bir dünyada, gençlerin merkezinde olduğu 21 yüzyılın örgütlenme modellerini kurmalıyız.

Evrim Kuran Danışmanlık Kurucusu ve Universum Türkiye Lideri Evrim Kuran: Yaptığımız araştırmalarda rakamların arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalıştık. Baktığımızda bugün gençlerimizin önünde işsizlik sorunu var ama bundan daha da önemlisi gençlerimiz düşsüz. Asıl mesele işsizlik sorunu değil, düşsüzlük sorunu. Gerçekten de demografi geleceğimizi belirleyecek makro faktörlerin başında geliyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa altı kuşak bir arada yaşıyoruz.