Yetenekten Kariyere Projesi: “Bir Kalıp” Herkese Uymaz

Bugün dünyada da örneklerini gördüğümüz gibi, öğrencilere yetenek alanlarına uygun eğitim vermek, hem akademik yönden hem de hayat başarısı açısından en üst düzeyde performansa ulaşmalarını sağlıyor. Ayrıca, çağdaş eğitim değerleri ve insan doğasına ilişkin bilimsel araştırmaların bulguları dikkate alındığında, erken yaşlardan itibaren yetenek odaklı eğitimin yapılmasının bir zorunluluk olduğunu da gözlemliyoruz.

YETENEK HARİTASI OLUŞTURULDU

Eğitim sisteminin “bilgi yüklemeyi” değil, düşünmeyi ve sorgulamayı ön plana çıkarması gerektiğine inanan Darüşşafaka olarak, “Yetenekten Kariyere Projesi”ni başlattık. Amacımız, kurduğumuz yetenek atölyelerinde çocuklarımızın sahip oldukları yetenekleri açığa çıkarmak. Hali hazırda, okulumuzda eğitimine devam eden 905 öğrencimize yetenek testleri uyguladık. Okulun, sınıfların ve öğrencilerin 9 farklı alanda yetenekleri tarandı. Elde ettiğimiz sonuçlarla Darüşşafaka Yetenek Haritası’nı oluşturduk.

PROGRAMDA NELER YAPILDI?

Tam 140 öğretmen bu konuda eğitim aldı. Bu çalışmanın çıktıları, öğrencilerin yetenek atölyelerine yerleştirilmesi ve kariyer yönlendirmede kullanılmakla birlikte, sınıf içi öğrenim materyallerinin hazırlanmasında etken olarak ele alındı. Öğrencilerin yetenek atölyelerine yerleştirilmesinde, sadece test sonuçları dikkate alınmadı. Bunun yanında, öğretmen toplantıları, veli ve öğrenciyle yapılan görüşmeler ve gözlemler de değerlendirildi.

Yetenek Akademisi Programı kapsamında, 9 yetenek alanında 36 alt başlık belirlendi ve atölyeler oluşturuldu. Online süreçte; bin 950 saat yetenek atölyesi çalışması yapıldı.

KARİYER OFİSİ DE VAR

Tüm programların hedefleri belirlenerek, takip sistemleri oluşturuldu. Darüşşafaka’ya özel beceri testleri hazırlanarak, uygulanmaya başlandı. Aynı zamanda, okul sonrası yaşam programı oluşturuldu. Spor koordinatörlüğü kuruldu. Çevrimiçi süreçte bin 388 saat müzik eğitimi, 26 tören ve etkinlik, bin 239 saat enstrüman eğitimi, 1.372 saat beden eğitimi ve 320 saat okul takımları antrenmanı yapıldı.

VERİLER ÜNİVERSİTE YÖNLENDİRMELERİNİ ETKİLEYECEK

21’inci yüzyıl becerilerine ait tüm çalışmalar okul müfredatına dahil edildi. Yetenekten Kariyere Projesi kapsamında ise “kariyer ofisi” oluşturuldu. Kariyer ofisi öğrencilerin yeteneklerini 5 ‘inci sınıftan itibaren takip edecek ve bir kariyer dosyası oluşturacak. Oluşturulan bu kariyer dosyası, her bir öğrencinin yeteneğini ortaya koyacak ve lisede ders seçimi için önemli bir veri oluşturacak. Bunun yanı sıra bu veriler öğrencilerin üniversite yönlendirilmesinde de belirleyici bir etken olacak.

Önümüzdeki dönemde yetenek atölyelerinin gelişimini ve güçlenmesini sağlamak için sektörel iş birliklerini hayata geçirmeyi ve atölyelerin fiziki donanımlarını artırmayı planlıyoruz. Bir diğer planımız ise, yetenek takip programımızı dijital ortama aktarmak ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları Sistemi (DEKSİS)’i güncellemek.

Çağdaş bireyler yetiştirmek için tasarlanacak eğitim sisteminin, her bir bireyin kendine has yeteneklerini ön plana çıkarması gerektiğine inanıyoruz. Bir kalıbın herkese uymayacağını biliyoruz, bu nedenle amacımız çocuklarımızı yeteneklerinin götürdüğü yere götürmek.

M. TAYFUN ÖKTEM KİMDİR?

Darüşşafaka Lisesi’ni 1982’de dereceyle bitiren M. Tayfun Öktem, 1980-81’de bir öğretim yılını da AFS kültürel değişim programlarıyla ABD’de okudu. 1986’da Boğaziçi Üniversitesi İİBF İş İdaresi Bölümü’nden ‘onur öğrencisi’ olarak lisans; 1988’de tam burslu okuduğu (UMD) Minnesota Üniversitesi’nden lisansüstü-MBA derecesi aldı. Ayrıca Harvard Business School’dan Stratejik Pazarlama Yönetimi sertifikasyonu olan Öktem, sırasıyla Unilever, ReckittBenckiser, Ülker International, Alliance Healthcare gibi uluslararası ve çok uluslu şirketlerde yurtiçi ve dışında (İstanbul, Londra, Prag, Riyad, Kopenhag) yer yer global sorumlulukla üst düzey profesyonel yöneticilik, CEO’luk, yönetim kurulu üyelikleri yaptı.