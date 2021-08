Yeşilçay Nasıl Demlenir? Aktardan Alınan Yeşil Çay Hangi Saatlerde İçilir, Zayıflatır Mı?

Günümüzde her duyduğumuz bitki çayını acaba bir faydası olur mu mantıyla tüketiriz. Bu durumda sıklıkla unutulan nokta ise her gıdada olduğu gibi bitki çaylarının da fazlası vücudumuzda farklı hastalıklara sebep olabileceğidir. Bunlardan bir tanesi yeşilçaydır. Her bitki çayında olduğu gibi yeşilçay da günde en fazla 3 fincan tüketilmelidir. Çünkü fazla tüketildiği taktirde uyku sorunlarına ve mide hastalıklarına sebep olabilmektedir.

Yeşilçay Nasıl Demlenir?

Yeşilçay içerisinde bulunan taninler mide bulantısına, mide ağrısına ve kabızlığa sebep olabilmektedir. Yine aynı zamanda mide asidinin yükselmesine neden olabilir Bu sebeple yeşilçay aç karnına içilmemelidir. Özellikle hamile kadınlar, tansiyon problemi olan insanlar ve böbrek hastaları mutlaka yeşilçay tüketmeden önce doktoruna başvurmalıdır.

Yeşilçay iki farklı yöntemle demlenebilmektedir. Bu tekniklerin bilinmesi yeşilçayı lezzetli içebilmek ve sağlık olarak verim alabilmek için oldukça önemlidir. Soğuk ya da sıcak olarak yeşil çay tüketilebilir. Özellikle yaz aylarında soğuk yeşil çay tüketilmektedir. Yeşilçay demleme yöntemleri şunlardır:

Yapraklar İle Demleme: Bir bardak suya bir çay kaşığı kadar yeşil çay yeterli olacaktır. Bu nedenle ne kadar yeşilçay demlenmesi istenildiğine karar verilmelidir. İkinci adım olarak istenilen miktarda hazırlanmış olan yeşil çay yaprakları bir süzgeç içerisine konulur ve su kaynama noktasına ulaştığında suyun altı kapatılmalıdır. Tam kaynama gerçekleştirilmelidir. Sade yeşil çay içemeyenler için fesleğen yaprağı, limon ve bal eklenerek tüketilmesi önerilmektedir.

Toz Yeşilçay Demleme: Bir bardak kadar suyu ve bir çay kaşığı kadar toz yeşil çayı bir cezvenin içine koyun. Ardından dört beş dakika boyunca su kaynama noktasına ulaşmadan ısıtın. Sonrasında ocaktan alın. Karışım ılıdıktan sonra içerisine limon ve bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

Aktardan Alınan Yeşil Çay Hangi Saatlerde İçilir, Zayıflatır mı?

Yeşilçay diyeti yapmak isteyen kişilerin çayı düzenli tüketmesi tavsiye edilmektedir. Yeşilçay tüketiminin günün belirli saatlerinde olması çaydan daha fazla verim elde edilmesini sağlamaktadır. İçerisinde bulunan yüksek kafein miktarı nedeniyle egzersiz yapmadan önce içilmesi tercih edilmektedir. Sabahın çok erken saatlerinde içilmesi tavsiye edilmemektedir. En erken sabah 10 ile 11 arası yeşil çay içilmesi tavsiye edilir.

Yemeklerden hemen sonra içilmemesi, yaklaşık 2 saat sonra içilmesi ve öğün aralarında tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Yatmadan hemen önce içilen yeşil çay içerisindeki kafein miktarı nedeni ile metabolizmayı hızlandırmaktadır. Bundan dolayı uyku sorununa sebep olacağından yatmadan en geç 2 saat önce içilmesi tavsiye edilmektedir.

Yeşilçay, içerisinde bulunan kafein ve diğer bileşenler ile önemli bir enerji kaynağıdır. Her gün bir bardak tüketilen yeşilçay sakinleştirici ve dinlendirici bir etkiye sahiptir. Antioksidan bakımından oldukça zengin olan yeşil çay sağlığa oldukça yararlıdır. Düzenli olarak tüketildiği zaman hem az kalori hem de yüksek enerji sayesinde yağ yakımını hızlandırarak kişilerin zayıflamasını sağlayacaktır.

Her gün içilen yeşilçay, zayıflamanın yanı sıra insülin hassasiyetini dengeler. Kalp hastalıkları, obezite ve kanser gibi rahatsızlıkların önüne geçer. Günümüzde çoğu insan insülin direnci sebebi ile kilo verememektedir. Bunun sebebi pankreasın fazla insülin üretmesi ve bu nedenle sağlığın bozulmasıdır. Yeşil çay bu gibi sorunların önüne geçerek sağlıklı bir şekilde kilo vermenin yolunu açar.