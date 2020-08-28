Yeşilay’dan pandemi sonrası okul fobisi ve bağımlılık eğitimi

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlanacak.

Yeşilay, ilkini 6-7 Haziran 2020 tarihlerinde 3 bin uzmanın katılımıyla düzenlediği “Pandemi ve Sonrasında Okul Fobisi ve Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı’nın ikincisini 20-21 Ağustos 2020 tarihlerinde 5 bin kişilik bir kontenjanla gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören online eğitimde Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, okul fobisinin aşılmasında okuldaki psikolojik danışman ve rehberlerin önemli bir rol üstlendiğini ve çözümün anne, baba ve öğretmenin birlikte adım atmasıyla mümkün olacağını vurguladı. Ekran kullanım sürelerinin pandemi döneminde arttığına dikkat çeken Yeşilay Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç ise, çocukların ekran karşısında eğlence amaçlı geçirecekleri sürenin 2 saati aşmaması gerektiğini belirtti.

Eğitimde “Pandemi Süreci ve Sonrasında Okul Fobisi” başlıklı bir sunum yapan Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Hem belirsiz hem de problemli olabilecek bir dönem yaşıyoruz ama en azından daha hazır ve donanımlıyız. Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle donanımımızı artırarak problemlerimizi daha kolay aşacağımıza inanıyoruz. Çocuklar çok uzun süre okuldan ayrı kaldılar ve tekrar başlayacaklar. Bugün başlamasalar da bir süre sonra elbet başlayacaklar. Bu sırada kimisinde pandeminin de getirdiği bir takım durumlarla okula gitmek istememe, okul reddi, okul fobisi gibi davranışlar göreceğiz çünkü uzun süreli ayrılıklar bu duruma yatkın çocuklar için çok risklidir” dedi.

SOSYAL ORTAMA UYUM İÇİN ADIM ADIM ÇÖZÜMLER GEREKLİ

Yapılan araştırmalara göre okul fobisi bulunan çocukların yüzde 13’ünde ayrılma kaygısı olduğunu belirten Öztürk, şunları ifade etti:

“Korku ve kaygı normaldir, bizi koruyan ve önlem almamızı sağlayan hislerdir ancak yönetilemediği zaman hastalık derecesine dönüşmüş demektir. Bu durumun üstesinden gelmek için çocuğun bulunduğu sosyal ortama uyum sağlamasıyla ilgili adım adım çözümler üretmek gerekir. Bazı durumlarda profesyonel destek alınabilir ancak işin aslı ve özü okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarından geçmektedir. Onların donanımlı olmaları ve bu konuyu çözmek için de birlikte çalıştıkları öğretmenlerini bir psiko-eğitimle eğitmeleri gerekmektedir; çünkü çözümü oluşturacak adımlar anne, pdr ve sınıf öğretmenin birlikte atacağı adımlar olacaktır.“

ÇOCUKLAR EKRAN BAŞINDA EN FAZLA 2 SAAT GEÇİRMELİLER

Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç de eğitimde “Pandemi ve İnternet Bağımlılığı Sil Baştan” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İnternetin sağlıklı kullanılmaması konusunu çocuklar üzerinden ele alan Dinç, “Hep gündemimizde olan internet bağımlılığını pandemiyle birlikte daha sık ele almak durumunda kaldık maalesef. Bu süreçte özellikle şehir hayatında evlerimiz ister istemez yetmez oldu. En kolay, en hızlı ulaşabileceğimiz alternatif ise internet haline geldi. Özellikle çocukların ekran karşısında oyun oynama süresi gözle görülür bir şekilde arttı ve birçok evde sorun haline gelmeye başladı. Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre çocuklar ortalama 7 buçuk saat eğlence amaçlı ekran başında zaman geçiriyor ancak bu süre en en fazla günde 2 saat ile sınırlı kalmalı” dedi.

İnterneti çok daha sağlıklı kullanan gençlerin de var olduğunu belirten Dinç, “İçinde bulunduğum bir araştırmada tanıştığım gençlerden bir tanesi internetten indirdiği bir uygulama sayesinde futbol hakemi olmayı öğrenmiş ve 17 yaşında yerel bir ligde hakemlik yapmaya başlamıştı. Yine başka bir çocuk internetten İspanyolca öğrenmiş ve özel ders veriyordu. İnternet hayatımızda var olacak, belki kullanımı çok daha artacak ancak bizim çocuklarımıza interneti sağlıklı ve verimli kullanmayı öğretmemiz gerekiyor. Hatta öncelikle anne babaları internet kullanımı konusunda iyi birer örnek olma anlamında yönlendirmek gerekiyor çünkü çocuklar internet kullanımını ilk olarak ailelerinden görerek öğreniyor” diye konuştu.

İKİ GÜN SÜREN EĞİTİMDE HER AÇI ELE ALINDI

Programın birinci gününde, Doç. Dr. Nusret Soylu “Pandemi Süreci ve Sonrasında Okul Fobisi Tedavi Yaklaşımları: Non-farmakolojik Tedavi Yaklaşımları, Doç. Dr. Senem Başgül “Pandemi Süreci ve Sonrasında Özel Gereksinimli Çocuklarda Okul Fobisine Yaklaşım” ve Doç.Dr.Vahdet Görmez“Pandeminin Psikolojik Belirsizlik İkliminde Çocukların Kaygılarını Doğru Anlama ve Yönetme” başlıklı sunumlar yaptı.

Programın ikinci gününde ise Dr. Mehmet Dinç’in yanı sıraProf. Dr. Eyüp Sabri Ercan “Pandemi Süreci ve Sonrasında Komorbidite varlığında Okul Fobisinde Tedavi Yaklaşımları” ve Uzman Psikolog Melike Şimşek “YEDAM’da İnternet Bağımlılığına Müdahale” başlığıyla sunumlarını gerçekleştirdi.