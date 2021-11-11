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Yeşil Rengin Anlamı Nedir? Yeşil Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

#Yeşil Rengin Anlamı#Yeşil Renk
Yeşil Rengin Anlamı Nedir Yeşil Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder

Eski metinlerde ''yaşıl'' şeklinde yazılan yeşil sözcüğü öz Türkçedir. 10. yüzyıldan beri kullanılmakta olan yeşil kelimesi, halk arasında daha çok yaprak rengi olarak bilinir. Bu kelime sebzeler için kullanıldığında ise olgunlaşmamış, ham anlamına gelir. Yeşil sözcüğüyle eş anlamlı olan kelimeler şunlardır: 1- Sebz 2- Fıstıki 3- Kimyoni 4- Ahdar 5- Tirşe. Yeşil rengin anlamı nedir? Yeşil renk psikolojik olarak ne anlam ifade eder tüm detayları ile derledik.

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Yeşil kelimesinin Avrupa dillerindeki karşılıkları şu şekilde sıralanabilir:

1- İngilizce - Green / Verdant
2- İtalyanca - Verde
3- Almanca - Grün
4- İrlandaca - Glas

Yeşil Rengin Anlamı Nedir?

Kahverengi gibi yeşil de doğayı simgeler. Özellikle bahar aylarında ağaçların çiçek açması ve sararan yaprakların canlanması, tabiat ile yeşil özdeşleşmiştir. Bu renk, doğanın uyanışı, yeni bir başlangıç, tazelik ve umut anlamına gelir.

Bir kişi ya da kurum için verilen çekimser oylar, yeşil oy olarak nitelendirilir. Trafikte de ise yeşil rengi, yol boş manasına gelir.

Sarı ve mavi renklerinin karışımından oluşan yeşil renginin yaklaşık 80 tonu vardır. Bunların arasında en bilinenleri şunlardır:

1- Nefti 2- Çimen yeşili 3- Nane yeşili 4- Pastel yeşili 5- Zümrüt yeşili

Yeşil Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

Dünya genelinde yapılan araştırmalarda, insanlara en fazla güven veren ve stres faktörünü en aza indirgeyen rengin yeşil olduğu ortaya çıktı. Doğanın rengi olan yeşil, aynı zamanda ilkbaharın da simgesidir. Bu nedenle hem psikoloji biliminde, hem de görsel sanatlarda doğanın canlanışı ile birlikte iyimserliği ve umutlu olmayı temsil eder.

En canlı ara renklerden biri olan yeşil, aynı zamanda cesaret ve özgürlük manasına gelir.

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