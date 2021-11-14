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Yeşil Pasaport Nedir, Nasıl Alınır? Yeşil Pasaport Avantarları Nelerdir?

#Yeşil Pasaport
Yeşil Pasaport Nedir, Nasıl Alınır Yeşil Pasaport Avantarları Nelerdir

Yeşil Pasaport, pasaport çeşitlerinden bir tanesidir. Yeşil pasaportun hangi vatandaşlara verildiği de merak edilmektedir. Yeşil pasaport adını ilk kez duyan kişiler yeşil pasaportun avantajlarını merak etmektedirler. Yeşil pasaportun nasıl alındığı ve yeşil pasaporta sahip olan kişilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği merak edilmektedir. Son günlerde yeşil pasaport ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Peki, yeşil pasaport nedir? Yeşil pasaport nasıl alınır? Yeşil pasaportun avantajları nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Yeşil pasaportun diğer pasaport türlerine göre bir takım avantajları bulunmaktadır. Bundan dolayı pek çok kişi yeşil pasaport sahibi olmak istemektedirler.


Yeşil Pasaport Nedir?

Yeşil pasaport hususi pasaport olarak da adlandırılmaktadır. Yeşil pasaport devletin adına çalışan devlet memurlarına ve belirli şartları taşıyan memurların ailelerine verilen bir pasaport türüdür. Yeşil pasaport 5 yıllık süre ile verilmektedir. Yeşil renkli olduğundan dolayı yeşil pasaport olarak adlandırılmaktadır. Üzerine hususi yani özel pasaport yazmaktadır. Yeşil pasaportun diğer pasaport türlerine göre birçok avantajı bulunmaktadır.

Yeşil Pasaport Nasıl Alınır?

Yeşil pasaport almak isteyen bir kişi gerekli evrakları toplamış olması gerekir. Yeşil pasaport için gerekli evrakları topladıktan sonra yeşil pasaport için nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü sayfasından online bir şekilde randevu talep edebilmektedir. Yeşil pasaport almak için emniyet genel müdürlüğünden de randevu alabilmeniz mümkündür. Bu şekilde de yine yeşil pasaport sahibi olabilmeniz mümkündür. Yeşil pasaport almak için gerekli olan evraklar ise şu şekildedir;

1) Çalışanlar İçin: Memur olarak çalışmış olmanız gerekmektedir. Memur olarak çalıştığınız kurumun bulunduğu il bölge ya da genel müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan imza sirküleri gerekmektedir.
2) Emekliler: Emekli olduklarını belgeleyen ve hangi tarihte emekli olduysa kadro bilgisini gösteren memur emeklileri.
3) İstifa: Çalışmış olduğu döneme ait olan kadrosunu gösteren belgelere ihtiyacınız vardır.
4) Öğrenciler: Memur ailesinden olduğunu gösteren belge, ebeveynlerin memur olduğunu kanıtlayıcı belge ve öğrenci belgesi alması gerekir. Aynı zamanda nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 tane de ulusal standartlara uygun olan biyometrik fotoğrafa sahip olması gerekmektedir.

Yeşil Pasaport Avantajları Nelerdir?

- Yeşil pasaporta sahip olan kişiler tam olarak 160 tane ülkeye vize almadan hızlı bir şekilde seyahat edebilirler.
- Vize işlemleri ile uğraşmanızı engeller ve vize reddi gibi durumlarla karşılaşmazsınız.
- Bazı ülkelerde ise kapıda ya da online bir şekilde vize almanızı sağlar.
- Vize reddi yeme şansınız çok düşüktür.
- Diğer pasaportlara göre birçok ülkeye hızlı bir seyahat gerçekleştirmek mümkündür.
- Bordo pasaportta ortaya çıkan defter bedeli ve pasaport harcı bedelinde, yeşil pasaportta yalnızca defter bedeli olarak karşınıza çıkmaktadır.
- Rahat bir şekilde seyahat etmenize olanak sağlar.
- Dünyanın pek çok yerine yeşil pasaporta sahipseniz gidebilir ve keşfedebilirsiniz.

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