Yeşil Mercimek Kaç Dakikada Haşlanır? Düdüklüde Veya Tencerede Ne Kadar Sürede Pişer?

Yeşil mercimek düdüklü tencere ve normal tencere haşlanabilen bir üründür.

Yeşil Mercimek Ne Kadar Süre Haşlanmalıdır?

Yeşil mercimek düdüklü ve normal tencerede haşlanabilir. Yeşil mercimeğin haşlanması için geren en az süre 20 dakikadır en fazla ise 40 dakikadır.

Yeşil Mercimek Tencerede ve Düdüklü Tencere de Ne Kadar Bir Sürede Haşlanır?

Yeşil mercimek düdüklü tencerede 20 dakikada haşlanırken normal tencerede bu süre 40 dakikadır.