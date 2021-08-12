Yeşil Mercimek Kaç Dakikada Haşlanır? Düdüklüde Veya Tencerede Ne Kadar Sürede Pişer?
Türk yemek geleneklerine göre mercimek oldukça önemli bir gıdadır. Mercimek içerdiği protein miktarı ile de oldukça yararlı bir besindir. Mercimek kırmızı, sarı ve yeşil mercimekler olarak farklı türe sahiptir. Bu mercimek çeşitlerinin haşlanma ve pişme süreleri birbirlerinden farklıdır. Çeşitli yöntemlerle haşlanabilir ya da pişirilebilirler. Farklı yemek çeşitlerinde de oldukça çok karşımıza çıkan mercimek birçok yemekte kullanılabilir. Yeşil mercimek ile de birçok yemek yapılabilir ve pişme şekilleri birbirinden farklı olabilir. Yeşil mercimek ne kadar bir süre haşlanmalıdır? Yeşil mercimek tencerede ve düdüklü tencere de ne kadar bir sürede haşlanır? Sizler için yeşil mercimek hakkında merak edilen tüm detayları derledik.
Yeşil mercimek düdüklü tencere ve normal tencere haşlanabilen bir üründür.
Yeşil Mercimek Ne Kadar Süre Haşlanmalıdır?
Yeşil mercimek düdüklü ve normal tencerede haşlanabilir. Yeşil mercimeğin haşlanması için geren en az süre 20 dakikadır en fazla ise 40 dakikadır.
Yeşil Mercimek Tencerede ve Düdüklü Tencere de Ne Kadar Bir Sürede Haşlanır?
Yeşil mercimek düdüklü tencerede 20 dakikada haşlanırken normal tencerede bu süre 40 dakikadır.