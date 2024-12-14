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Yeşil kampüslerle dünyanın zirvesindeyiz

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#YÖK#Erol Özvar#Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yeşil kampüslerle dünyanın zirvesindeyiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 16:07

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Türk üniversiteleri yeşil kampüsleriyle dünyanın zirvesine yükseldi.Toplam 94 üniversitesi ilk 1000’e giren Türkiye, bu alanda birinci oldu. Dünyanın en yeşil üniversiteleri sıralamasında 6 üniversitemiz ilk 100’de yer aldı" dedi.

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YÖK Başkanı Erol Özvar ziyaret programları kapsamında Afyonkarahisar’daydı. Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini ziyaret eden Özvar önceki gün açıklanan Yeşil Üniversite Endeksi Platformu (UI GreenMetric) 2024 sonuçlarına göre dünyada başarı gösteren Türk üniversitelerini kutladı. Özvar şöyle konuştu:

“Türk üniversiteleri yeşil kampüsleriyle dünyanın zirvesine yükseldi. Toplam 94 üniversitesi ilk 1000’e giren Türkiye, bu alanda dünyada 1. oldu. İklim Dostu Kampüs Projemizle teşvik ettiğimiz üniversitelerimiz, sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevre dostu kampüsleriyle dünya yeşil üniversiteler sıralamalarında üst sıralara yükselmeye devam ediyor. Dünyanın en yeşil üniversiteleri sıralamasında 6 üniversitemiz ilk 100’de yer aldı. Türkiye ilk 100’de en fazla üniversitesi olan ülkeler sıralamasında Avrupa’da İtalya’nın ardından 2’nci dünyada 5’inci oldu. Toplam 45 üniversitemiz ilk 500’de yer aldı. Bu sayı ile Türkiye, ilk 500’de en fazla üniversitesi olan ülkeler sıralamasında Avrupa’da 1. dünyada ise 2. sırada yer aldı. Bu açıdan üniversitelerimizi tebrik ediyorum.”

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B2 SEVİYESİYLE MEZUNİYET
Diğer yandan üniversiteye girişten itibaren 4 yıl içerisinde en az B2 düzeyinde İngilizce yeterliliği kazandırılması konusundaki çalışmalarının detaylarını anlatan Özvar; “Öğrencilerimiz öncelikle bir seviye tespit sınavına girecekler. Sınavda B1 ve üzeri düzeyde başarı sergileyen öğrencilerimize uluslararası geçerliliği olan sertifika vereceğiz. Diğer öğrencilerimizi mezun olana dek B2 veya daha üst düzeye çıkarmak için ne kadarlık bir ders programı gerekiyor onu tespit edeceğiz. Ardından sınıflarına ve seviyelerine göre dil öğretimini başlatacağız. Yabancı dil öğrenmiş olarak öğrencilerimizi mezun etmek çok kıymetli bir mesele. Bu sayede gençlerimiz mezuniyet sonrasında ülkemize, uluslararası ilişkilere, diplomasiye, sanayiye, ticarete daha büyük katkı sunacaklar” dedi.

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#YÖK#Erol Özvar#Afyon Kocatepe Üniversitesi

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