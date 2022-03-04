Yeşil Hangi Renklerden Oluşur? Hangi Renkleri Karıştırırsak Yeşil Olur

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Renkler ana renkler ve ara renkler olmak üzere iki ana başlıkta yer almaktadır. Ara renkler karışımlar neticesinde meydana gelirken, ana renklerde herhangi bir karışım söz konusu değildir. Ancak kendi içinde hem ana renklerin hem de ara renklerin farklı tonları vardır.

Yeşil Nasıl Meydana Gelmektedir?

Doğada eşsiz bir güzellik sunan renk olarak öne çıkan yeşil olmaktadır. Yeşil dokuyu oluşturan ve huzur verici bir etkiye sahip olan renk tam olarak yeşil olmaktadır. Çok geniş bir alana sahiptir. Aynı zamanda da insan için de kullanım alanı oldukça geniştir. Bunun yanında yeşil rengi ana renk değildir. Bu durum zaman zaman karışıklığa neden olmakta ve yeşil ana renk gibi görülmektedir. Oysa farklı renklerin karışımı sonucu yeşil ortaya çıkmaktadır.

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Ana renkler sadece kırmızı, mavi ve sarıdan oluşmaktadır. Bunların karışımı ile ara renkler meydana gelmektedir. Yeşil de bu ana renklerden olan mavi ile sarının karışımı sonucu olmaktadır. Ancak karışım eşit miktarda gereklidir. Aksi durumda yeşil renk elde edilmez.