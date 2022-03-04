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Yeşil Hangi Renklerden Oluşur? Hangi Renkleri Karıştırırsak Yeşil Olur

Yeşil Hangi Renklerden Oluşur Hangi Renkleri Karıştırırsak Yeşil Olur

Renkler pek çok farklı oluşumda özellikle görsel olarak rol oynayan yapılar olmaktadır. Renklerin oluşumu ise farklı süreçler sonunda yaşanmaktadır. Kullanım alanları ve sunduğu görsellik düşünüldüğünde yaşamda önemli bir yeri vardır. Bunun yanında renk seçenekleri bir hayli fazladır. Özellikle karışım ile yeni renkler elde etmenin mümkün olması seçeneklerin de çok olması ile yakından ilişkilidir. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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Renkler ana renkler ve ara renkler olmak üzere iki ana başlıkta yer almaktadır. Ara renkler karışımlar neticesinde meydana gelirken, ana renklerde herhangi bir karışım söz konusu değildir. Ancak kendi içinde hem ana renklerin hem de ara renklerin farklı tonları vardır. 

 Yeşil Nasıl Meydana Gelmektedir? 

 Doğada eşsiz bir güzellik sunan renk olarak öne çıkan yeşil olmaktadır. Yeşil dokuyu oluşturan ve huzur verici bir etkiye sahip olan renk tam olarak yeşil olmaktadır. Çok geniş bir alana sahiptir. Aynı zamanda da insan için de kullanım alanı oldukça geniştir. Bunun yanında yeşil rengi ana renk değildir. Bu durum zaman zaman karışıklığa neden olmakta ve yeşil ana renk gibi görülmektedir. Oysa farklı renklerin karışımı sonucu yeşil ortaya çıkmaktadır. 

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 Ana renkler sadece kırmızı, mavi ve sarıdan oluşmaktadır. Bunların karışımı ile ara renkler meydana gelmektedir. Yeşil de bu ana renklerden olan mavi ile sarının karışımı sonucu olmaktadır. Ancak karışım eşit miktarda gereklidir. Aksi durumda yeşil renk elde edilmez.

 

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