Yeşil ekonomi için eğitim stratejisi

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Bakan Tekin, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29’uncu Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında gerçekleştirilen “Eğitimi Yeşilleştirme ve İnsan Gelişimi” başlıklı toplantıya katıldı. Tekin, eğitim öğretim programlarında uluslararası raporlar ve uluslararası göstergeler ışığında bazı revizyonlar yaptıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

ÇOCUKLARIMIZA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

“Dayanıklı, dengeli ve çevresini koruyan bir kuşak yaratmak konusunda istekliyiz. Ders kitaplarının tamamına çocukların insanlığın ortak mirası olan temel değerleri, temel kazanımları korumaları adına ifadeler yerleştirdik. Çocuklarımızın bu konu ile ilgili bir farkındalık oluşturmasını, hassasiyet sahibi olmasını arzu ediyoruz. Çocuklar iklim, çevre ve yenilikçi çözümler hususunda dersler alıyor. Müfredata ayrıca afet yönetimi ve toplumsal dayanıklılık konuları da alındı. Yeşil ekonomiye geçişi destekleyen eğitim stratejisi geliştirme, yeşil istihdam fırsatları yaratma, çevreye duyarlı sektörlerde iş gücünün yetkinliğini arttırma, üretmeye çalıştığımız modelin önemli başlıkları arsında. Bu tür etkinliklerin, ülkelerimizde insanlığın ortak mirası olan ve gelecek kuşaklara karşı hepimizin sorumlu bulunduğu doğa, temel hak ve hürriyetler gibi konularda önemli katkılarının olacağını düşünüyorum. Biz de bu sürece katkı sağlama amacındayız.”

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‘BUGÜNÜN İMKANLARINDA TORUNLARIMIZIN HAKKI VAR’

Toplantıda, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Genel Direktörü Salim el-Malik de yer aldı. Bakan Tekin, COP29’un kardeş ülke Azerbaycan’da yapılmasından ve başarılı bir organizasyonun hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Tekin, “Bu dünya hepimizin. Dünyanın mirasını gelecek nesillere aktarmak konusunda hepimiz temkinli davranmalıyız. Dünyada bugün kullandığımız imkânlar üzerinde çocuklarımızın, torunlarımızın da hakkının olduğunu bilerek davranmak durumundayız. COP29, buna dikkat çekmek isteyen bir konferans. İnşallah, doğayı kullanmak yönündeki hassasiyeti hep beraber geliştirmiş oluruz” dedi.

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EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

Diğer yandan Bakan Tekin Azerbaycan temasları kapsamında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Bakü Türk Anadolu Lisesini ziyaret etti. Tekin daha sonra Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Tekin yaptığı açıklamada; "Bakü Türk Anadolu Lisemizi, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültürel ve eğitsel bağları güçlendiren önemli bir kurum olarak görüyoruz. İnanıyorum ki bu güzide okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz iki kardeş ülke arasındaki bağları güçlendirecektir. Türkiye olarak her alanda olduğu gibi eğitim alanında da Azerbaycan ile güçlü iş birliğimizi sürdüreceğiz" dedi.