Yermük Savaşı Tarihi Ve Özeti - Yermük Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Yermük Savaşı İslam Tarihi'nde dönüm noktası olan bir savaştır. Bizans'ın gücünün kırıldığı, İslam fetihlerinin önünün açıldığı tarihi bir zaferdir. Bu zaferle Suriye tamamen İslam topraklarına geçti. Mısır ve Kuzey Afrika kapıları açıldı.

Yermük Savaşı Nedir? Yermük Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Yermük vadisi Ürdün sınırları içerisinde yer alan bir yerdir. Hz. Ebu Bekir (ra) zamanında İslam sınırları Şam’a kadar dayandı. Bu gidişattan rahatsız olan Herakleios büyük bir ordu ile İslam ordusunun kökünü kazımak istiyordu. Thodoros komutanlığında bir orduyu Yermük vadisine sevk eden Herakleios, 100 bin kişilik bir ordu hazırlar. İbn İshak’ın rivayetine göre orduda Gassani, Suriyeli Hristayanların yanı sıra Kudaalılar da yer alıyordu. Orduyu haber alan Ubeyde bin Cerrah, bu büyük orduya karşı koyamayacağı için Humus halkından aldığı cizyeyi geri dağıtır ve orduyu Yermük vadisine yönlendirir.

Yermük Savaşı Tarihi

Savaşın tarihi konusunda itilaf vardır ancak Miladi 636 yılı konusunda genel anlamda ittifak vardır. 636 Yılının yaz aylarında cereyan eden savaş dönüm noktasıdır. Savaş hicri takvime göre 12 Recep 15 yılında meydana gelmiştir.

Yermük Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Yermük Savaşı Tarafları

Yermük vadisi bu gün Ürdün sınırları içerisindedir. Savaş Bizans ile İslam Ordusu arasında cereyan etti. İslam Ordusunda Suriye ve Humus bölgesinde ikamet eden halktan insanlar da bulunuyordu. Bizansta ise Hristiyan Araplarla birlikte birçok milletten insan yer almıştı.

İslam ordusu Yermük Vadisi’nde toplandığı zaman sayıları 25 bin kadar olmuştu ve orduda 100 Bedir gazisi ve 1000 sahabe bulunuyordu. Halid bin Velid ve diğer komutanlar istişare ile bölük tabur sistemine geçtiler. Bu sistemi ilk defa uygulayan İslam Ordusu keskin bir viraja girmişti. Bizans orduyu küçük bölüklere ayırdı. Halid bin Velid de ordusunu 38 bölüğe ayırdı ve her bir bölüğün başına komutan tayin etti. Ordunun arkasında Said bin Zeyd ve bölüğü yer aldı.

Yermük Savaşı Nedenleri

Savaşın en önemli nedeni İslam Ordularının durdurulamaz ilerleyişidir. Bu ilerleyişi Herakleios'un durdurmak istemesidir.

Halid bin Velid (ra) başında bulunduğu suvari bölüğünü ikiye bölüme ayırdı. Bir bölümün başına kendisini, diğer bölüğün başına ise Kays bin Hübeyre’yi tayin etti. Birlikleri düşmanın görmeyeceği şekilde gizledi. Bu bölükler uygun zamanda saldırıya geçecekti.

Yermük Savaşının Sonuçları

636 yılının yaz ayları bitmeye yakın Bizans ordusu şiddetli bir taaruza geçti. Öyleki karargaha kadar ulaştılar. İslam ordusunda çözülmeler oldu ve bazı askerler kaçmaya başladı. Halid, ordunun arkasındaki bulunan kadınlara kaçanları taşlamalarını emretti. Bu arada süvari birliğini de Bizans'ın atlı ve yaya birliğinin arasına yerleştirdi. Bu şekilde iki birlik arasında irtibatı koparacaktı.

Halid bin Velid süvari birliği ile düşmanın üzerine atıldı ve düşmanı yıprattı. Ordu komutan Theodoros’u öldüren Halid Suriye fatihi oldu. Hicri 12 Recep 15 yılında ( Miladi 20 Ağustos 636) Bizans büyük bir yenilgi aldı.

Yermük Savaşı Önemi

Bu savaşta birçok sahabe şehid olmuştur. Öyleki birçok sahabenin gözü oklarla kör olmuştur. İkrime bin Ebu Cehil, Yezid bin Ebu Süfyan ve Ayyaş bin Ebi Rebia ve Seleme bin Hişam gibi sahabeler Yermük’te şehid olmuştur.

Bu savaş sonunda Bizans Ordusu geri çekilmeye başladı. Suriye'de direnişi kırılan Bizans telafisi mümkün olmayan çok sayıda asker kaybetti. İslam Orduları için Mısır ve Afrika'nın kapıları açıldı.