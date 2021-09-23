Yerleşme kanaması nasıl olur, nasıl geçer? Yerleşme kanamasında karın ağrısı olur mu?

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Halk arasında üstüne görme diye de bilinen yerleşme kanaması gebelikte görülen bir kanama çeşididir. Yerleşme kanaması adet kanaması değildir.

Yerleşme Kanaması Nasıl Olur?

Yerleşme kanaması, hamilelikte embriyonun rahim içerisine yerleşmesi sırasında meydana gelen hafif bir kanamadır. Yetişkin bir kadının her ay rahim içi kendini yeni bir gebelik için hazırlar. Döllenmenin meydana gelmesi halinde embriyo rahim içerisine yerleşmeye çalışır.

Bu da rahmin iç dokusunda hafif bir zedelenmeye sebep olur. İşte dokudaki bu hafif zedelenme bir miktar kanamaya sebep olur. Doku zedelenmesinden kaynaklı bu kanamaya da yerleşme kanaması denir. Bilimsel adı implantasyon kanamasıdır.

Tutunma kanaması olarak da biline yerleşme kanaması döllenmenin gerçekleşmesinden sonraki 6-12 gün arasında gerçekleşmektedir. Tıbbi olarak kanamanın tam olarak ne zaman meydana geldiğine ilişkin net bir süreden bahsedilememektedir. Zaten her anne adayında bu yerleşme kanamasının zamanı değişkenlik göstermektedir.

Yerleşme kanaması çoğu zaman regl kanaması ile karıştırılmaktadır. Çünkü her iki kanama birbirine yakın dönemlerde gerçekleşmektedir. Yerleşme kanaması denilen, fetüsün rahme yerleşmesinden kaynaklanan kanama regl kanamasından bir veya iki gün öncesinden meydana gelmektedir. Ancak gerek kanamanın süresi ve gerekse kanın miktarı yönünden iki kanama birbirinden çok farklıdır.

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Yerleşme Kanaması Nasıl Geçer?

Yerleşme kanaması aslında az hatta hiç ağrı hissettirmeyen bir kanamadır. Yerleşme kanaması ağrısı da genellikle kısa sürmektedir. Bu süre bir kaç saat ile en fazla bir gün olmaktadır. Yerleşme kanamasının geçmesi için özel bir önlem almaya lüzum bulunmamaktadır.

Yerleşme kanaması konusunda bilinmesi ve dikkat edilmesi başka bir konu bu kanamanın normal adet kanması yani regl kanaması ile karıştırılmasıdır. Kadınların bu konuda uyanık olması ve bilinçli davranması gerekmektedir. Çünkü gebelik gerçekleşmiş ve embriyo rahim duvarına tutunurken meydana gelen yerleşme kanamasını "regl kanaması" zanneden kadınlar hamile olduklarını geç fark edebilmektedirler.

Gebe olduklarını öğrendiklerinde yasal kürtaj haklarının da sona ermiş olduğunu öğrenmekteler. Çünkü kanun gereği bir gebeliğin sonlandırılabilmesi embriyonun belli bir büyüklüğe erişmesine kadar mümkündür. Yasal sürenin kaçırılması halinde, gebeliğin kürtaj işlemi ile sonlandırılması yasa gereği mümkün değildir.

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Yerleşme Kanamasında Karın Ağrısı Olur mu?

Aslında implantasyon, üstüne görme veya yerleşme kanaması denen bu kanama ağrısız ya da çok az ağrılı olmaktadır. Fakat bu durum anne adayının ağrı eşiği ile doğrudan bağlantılı bir konudur. Ağrı eşiği düşük olan kadınlar yerleşme ağrısını daha fazla hissedebilmektedirler.

Ağrı eşiği düşük anne adaylarının, fetüsün yerleşmesi sırasında çok hafif bir ağrı ya da sızı hissettikleri gözlenmiştir. Halbuki ağrı eşiği yüksek anne adayları bu yerleşme ağrısını hiç hissedemiyorlar.

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Yerleşme kanaması esnasında ağrı olsa bile bu ağrı uzun sürmemektedir. Genellikle birkaç saat süren bu ağrı kendiliğinden de kaybolmaktadır. Yerleşme ağrısı uzun sürmemekle birlikte bazı kadınlarda başka şikayetler de ortaya çıkabilmektedir. Bunlar:

Göğüslerde aşırı hassasiyet.

Karın bölgesinde şişlik.

Kabızlık

Sindirim sisteminde düzensizlik.

Ani sıcak basması.