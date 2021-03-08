Yerin Kulağı Var atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir konu bazen hiç aktarılmadan duyulur. Gizli kalması gereken bir olay sebebi bilinmeden her tarafta konuşulur duruma gelir. Yerin kulağı var Atasözü tamda bu konu üzerine kurulmuş mecazi anlamda ki cümledir. Günlük hayatta sık sık kullanılır.

Yerin Kulağı Var Atasözünün Anlamı Nedir? (TDK)

Bir konu, iki kişi arasında gizli olarak konuşulsa bile anında duyulur. Bir süre sonra hiç hatır ve hayale gelmeyen kimselerin onu duyduğu ortaya çıkar. Sanki konuşma yeri, herkesin kulağıdır. Bu durumdan dolayı elden geldiğince tedbirli olmalı ve olur olmadık yerde gereksiz konular konuşulmamalıdır.

Yerin Kulağı Var Atasözünün Uygun Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Arkadaşının yanında başka arkadaşından bahsetme. Nede olsa yerin kulağı vardır. Bu konuda her zaman dikkat etmenizde fayda vardır.