Yerel Yönetimler Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Yerel yönetimler bölümü, kamu yönetim biçimini esas konu olarak alan bir bölüm olup devlet düzenini sağlamakta görevli 2 yıllık bir önlisans programı olmaktadır.

Yerel Yönetim Tanıtımı

Yerel yönetim günümüzde kamu yönetimi biçimini konu edinmektedir. Günümüzde yerel belediyeler ve il özel idareleri bakanlıklara ait olan yerel yapılanmaların halkla resmi makamlar arasında bir bağlantı kurabilecek eğitime sahip olan elemanlar söz konusu olan kurumlarda verimi arttırır.

Yerel Yönetimler Bölümü Nedir?

Yerel yönetimler bölümü, bir devlet içerisindeki en düşük olan yönetim kademesi kamu yönetimi biçimini konu edinen akademik bir disiplindir. Yerel yönetimler bölümü gerek dünyada gerek ise ülkemizde hizmetlerin yerel olan birimlerden verilmesi eğilimi belirli ölçüde arttırmaktadır. Bu nedenle, hizmetlerin halka ulaştırılması konusunda donanımlı iş güçlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yerel Yönetimler Bölümü Amacı Nedir?

Yerel yönetimler bölümü, etkili ve çözüm odaklı bir şekilde hareket edilmesini sağlamak için alanında en iyi şekilde uzmanlaşmış kişiler yetiştirmektedir. Kamu Yönetimi ile bir benzerlik gösteren bu yerel yönetimler bölümü diğerlerinden farklı olarak yerel ekonomik, toplumsal ve de siyasal dinamikleri anlamaya çalışarak olaylara çözümler bulur. Bölüm mezunlarının yerel var olan sorunlara ve kentsel işleyişlere odaklanmaları beklenir. Yerel siyaset odaklı bu tarzda çalışmalar yapan yerel yönetimler bölümü mezunları dünyada yalanmakta olan sorunları yakından takip ederek alanlarında yenilikçi ve ya farkındalık yaratan çözüm yolları üretmeye çalışırlar.

Yerel Yönetimler Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Yerel yönetimler bölümünden mezun olan kişiler mahalli idareler meslek elemanları, belediyeler ve il özel idarelerinin çeşitli bölümlerinde de üst düzey yöneticilerin yardımcıları olarak çalışabilme imkanına sahiptirler. Bu nedenle özel ya da kamu kurum ve kamu kuruluşlarında yerel yönetimler bölümünü tercih eden kişiler iyi bir iş imkanına sahip olurlar.

Yerel Yönetimler Bölümü Kaç Yıllıktır?

Yerel Yönetimler Bölümü, iki farklı eğitim seçeneği sunmaktadır. Bu seçeneklerden bir tanesi 2 yıllık bir önlisans programı olurken bir diğeri ise ülkemizde henüz yalnızca iki üniversitede yer alan 4 yıllık lisans programı olmaktadır.

Yerel Yönetimler Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Üretmeyi seven ve katılımcı yapısı ile birlikte dikkat çeken bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bu bölüm mezunlarına mahalli yönetimler, kamu kuruluşları ve özel sektörde yaygın olarak ihtiyaç duyulmaktadır.

Yerel Yönetimler Bölümü İngilizce midir?

Bu bölüm Türkçe eğitim vermektedir.

Yerel Yönetimler Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bu bölüm TYT puan türüne göre öğrenci seçmektedir.

Yerel Yönetimler Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Ülkemizde pek çok sayıda kişi tarafından talep görmekte olan yerel yönetimler bölümünü tercih listelerine ekleyecek olan aday öğrenciler;

İktisat,

Hukukun Temel Kavramları,

Yönetim ve Organizasyon,

Anayasa Hukuku,

Kentsel ve de Çevresel Koruma,

Restorasyon ve de Koruma İlkeleri,

Kamu Maliyesi,

Türk Siyasal Tarihi,

Mahalli İdareler Maliyesi,

Şehircilik,

Belediye,

İmar ve de Gayrimenkul Mevzuatı,

Yerel Yönetimler,

Halkla İlişkiler ve

Vergi Sistemi gibi pek çok dersleri öğretim süreçleri süresince başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca buna ek olarak bulundukları üniversitenin mezuniyet için gerekli olan işlemleri de yerine getirilmelidir. Yerel yönetimler bölümü önlisans programını tercih eden adaylar, 2 yıllık bir eğitimin ardından Dikey Geçiş Sınavı yani DGS ‘de elde edeceği puanlar ile birlikte isterlerse eğitimini 4 yıllık bir eğitime tamamlayabilirler. Bu bölümler;

Kamu Yönetimi,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,

Siyaset Bilimi,

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,

Uluslararası İlişkiler ve de

Yerel Yönetimler bölümleri olmaktadır.

Yerel Yönetim Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Kaliteli ve ya etkili bir yönetim yapısını kurmak, halk düzenini şekilde sağlamak için bu alanlarda çalışmak üzere eğitilmiş olan kişilere ihtiyaç artmaktadır. Nüfus artışı ile ülkede artan belediye sayısı bölüm mezunlarının iş olanağına sahip olmasını da sağlar.

Yerel Yönetim Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Belediyeler ve belediyelere bağlı olan kuruluşlarda iş imkanı olan bölüm mezunları personel idaresi, halkla ilişkiler ve kamu yönetimi gibi departmanlarda iş bulurlar. Bu bölüm mezunları olan kişiler aldıkları eğitimler ve mahalli yönetimlerde çalışabilirler.

Yerel Yönetimler Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Günümüzde yerel yönetimler bölümü bulunan üniversiteler aşağıdaki gibidir. Bunlardan bazıları;

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (İÖ)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (İÖ)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İÖ)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İÖ)

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (İÖ)

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (İÖ)

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ