Yeraltından Notlar kitabını kim yazmıştır? Yeraltından Notlar kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Yeraltından Notlar ilk olarak 1864 yılında yayınlanmış bir kitaptır. Rusça dili ile yazılmış olan ve Rus yazarın kaleme aldığı bir eserdir. Bu eser yazılmasının ardından 3 kez uyarlanmış bir eser olmuştur.

Yeraltından Notlar Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Adı olmayan bir karakter vardır. Bu adı olmayan karakter kendi benliğinde yaşamış olduğu olayları anlatır. Aynı zamanda bu kişi oldukça dolu olan yer altı dünyasından da kendi bahseder. Gençlik döneminde ki önceki arkadaşlarını sorgulayan ve şimdi neden bu hale geldiğini anlamaya çalışan bir adamı konu edinir. Yeraltından Notlar kitabının ana fikri insan tüm benliği ile birlikte yaşar. Hata da olsa doğru da olsa bildiğini yapar yani yaşamanın özü aslında insanın istediğini yapmasıdır.

Yeraltından Notlar Kitabını Kim Yazmıştır?

Yeraltından Notlar kitabını yazan ünlü Rus yazar Dostoyevski'dir.

Yeraltından Notlar Özet

Yeraltı adam daha önce yaptıklarından çok pişmanlık duymuş olan fakat yaptıklarından da öfke duymayan bir karaktere sahiptir. Hem çayı şekerli içmeyi hem de insanları da sevmektedir. İnsanlara zarar vermek isteyeceği en son şeydir. Bu devirde karakter sahibi insanlar hoş görülmez ve bilinçli olmak da kimi zaman olumsuz etmenler doğurmaktadır. Böcek olmayı bilinçli bir insan olmaya tercih etmektedir. Bu çağda eğer bir karakter sahibi iseniz çevreniz ve hatta toplumdan da dışlanabilirsiniz. Öyle bozuk bir çağdır bu çağ. Yer altında yaşayan bu insan hastadır. Hastalığının da net bir tarifi yoktur. Özellikle bu yüzyılda yaşamış olan aydın ve elit kimseler de bu hastalığa özellikle yakalanmaktadır.

Bu hastalığa yakalanıp da aslında hasta olmadığını düşünen de birçok insan vardır. Öyle ki bu dönemde yaşayan aydınlar eğer bu hastalığa yakalanmışsa övünecek duruma bile gelmişlerdir. Yer altı adam ise kendi teşhisini kendi koymuş ve bu durumdan rahatsız olarak kendi tedavisini kendi yapmak istemiştir. Farkında olan bir insan olan yer altı adam bundan dolayı da tepki ile karşılanmaktadır. Sürekli olarak ötekileştirilmiş bir insan olan yeraltı adam ne yapacağını da aslında tam bilmemektedir. Öfke dolu bir adam olan yeraltı adam duygularına da engel olamamaktadır. Yer altı adam neden bu durumda olduğunu sorgulamaya başlar.

Devlette memurluk yapmaktadır fakat insanlarla iletişimi son derecede kötüdür. Zaman geçtikçe kendisinden nefret etmeye hatta tiksinmeye da başlamaktadır. Çalıştığı yerdeki memurdan bahsederek onun ne kadar kötü bir insan olduğunu kendisinin eğer bir gün onun yerinde olursa düşünmeden intihar edeceğini söyler. Oldukça cılız bir adam olan yeraltı adam kendisine hiç bakmaz. Son derecede güçsüz ve çelimsiz bir adam olarak bilinir. Bundan dolayı da kendisini toplumda bir sinek kadar değersiz hissettirir. Kimseyle düello yapacak ve kimseyle aşık atacak durumda değildir. Kendi benliğini sorgular ve kendinden zaman zaman nefret etmeye başlar. Yaşamının bundan sonrasını bu şekilde devam edemeyeceğini bilir.

Yeraltından Notlar Karakterleri

- Yeraltı Adam

- Liza

- Zverkov

- Ferfiçkin

- Simonov