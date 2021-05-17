Yer Demir Gök Bakır kitabını kim yazmıştır? Yer Demir Gök Bakır kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Yer Demir Gök Bakır ilk kez 1963 yılında yayınlanmıştır. Bu kitabın aynı zamanda 1987 yılında uyarlaması da yapılmıştır. Türk edebiyatında kısa sürede ses getirmeyi başarmış bir kitap olmuştur. Yer Demir Gök Bakır dağın öte yüzü serisinden olan bir kitaptır.

Yer Demir Gök Bakır Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Bu kitap feodaliteyi anlatan bir kitaptır. Adana'nın Çukurova ilçesinde geçen köyde ki ağalık düzenini anlatan ve ağaların köylüyü sömürme sistemini konu edinmiş bir kitaptır. Aynı zamanda köylülerin ağa karşısında ki çaresizliğini ve ağa tarafından düşürüldüğü kötü durumları da anlatmaktadır. Yer Demir Gök Bakır kitabının ana fikri ise kim olursa olsun insanların emeklerini sömüren bir kişi gün gelir bunun hesabını acı bir şekilde öder. Kimi zaman ise canı ile bile ödemek zorunda kalırlar. Bundan dolayı herkes herkesin emeğine karşı saygılı olmalı ve herkesin emeği verilmelidir. Hiç kimse hiç kimseden üstün değildir.

Yer Demir Gök Bakır Kitabını Kim Yazmıştır?

Yer Demir Gök Bakır kitabını yazan kişi ünlü Türk yazar olan Yaşar Kemal'dir.

Yer Demir Gök Bakır Özet

Çukurova'nın Yalak köyü feodalite ile yönetilen bir köydür. Burada yoksul köylü sürekli olarak pamukçuluk ile geçimini sağlamaktadır. Bu köy ağalık ile yönetilen bir köy olduğundan dolayı Adil Efendi denilen ağa tarafından yönetiliyormuş. Adil Efendi köylünün emeğine göz koyan ve onların emeğini çalan bir kötü kalpli ağa imiş. Köylülere sürekli olarak borç para verir ve köylüler de ona borçlu olduğundan dolayı boynu bükük bir şekilde ağaya hizmet ederlermiş.

Köylüler topladığı hasat ile birlikte ağaya olan borçlarını öderlermiş. Bir sene yine hasat toplama zamanı gelmiş. Fakat istenilen hasat bu sefer olmamış. Bundan dolayı köylüler ağaya borçlarını nasıl ödeyeceklerine dair kara kara düşünür olmuşlar. Herkes Adil Efendi'den çok korkar olmuştur. Beklenen hasadın olmamasının sebebi ise Koca Halil denilen kişi yüzündenmiş. Çünkü koca Halil hasatlara yeteri kadar önem göstermemiş. Köylülerin borcunu ödeyememe sebebini kendi olarak gören Koca Halil ise hem ağadan korkar hem de köy halkından korkar olmuş. Onların karşısına hangi yüzle çıkacağını düşünürmüş.

Sürekli olarak suçluluk duygusu içerisindeymiş. Ardından köylü ile bir daha görüşmemek için ölü numarası yapmıştır. Yapmış olduğu haber ile birlikte kendinin öldüğü haberi köy içerisinde yayılmasını istemiştir. Ardından köylüler bu kişinin öldüğüne o kadar fazla inanmış ki yeri gelmiş bu kişi için mevlit dahi okutmuşlar. Meryem ana ise köydeki tek inanmayan kişiymiş. Koca Halil'in öldüğüne inanmayan Meryem ana onun gibi biri için mevlit dahi okumanın yanlış olduğunu sürekli olarak köylülere söylüyormuş. Bundan dolayı mevlit okuyan köylülere karşı öfke kusar ve hiçbir köylü ile konuşmaz olmuştur.

Yer Demir Gök Bakır Karakterleri

- Koca Halil

- Adil Efendi

- Meryem Ana