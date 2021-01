Yer değiştirmek isteyen sözleşmeliler 1 Şubat’ı bekleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında her ikisi de 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında farklı illerde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme başvuruları ilgi onay doğrultusunda, aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde alınacak.

AÇIKLAMALAR

1- Yer değiştirme başvuruları 1-5 Şubat tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kişisel şifre kullanmak suretiyle Başvuru İşlemleri modülü üzerinden alınacak olup atama sonuçları 9 Şubat'ta ilgililerin MEBBİS'te kayıtlı cep telefonu numaralarına kısa mesaj yoluyla bildirilecek.

2- Bu kapsamda sadece bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli olarak farklı illerde görev yapan öğretmen eşler başvuruda bulunabilecek.

3- Başvuruda bulunabilmek için yer değiştirme işlemlerinin sonuçlanacağı 9 Şubat itibarıyla bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi kapsamında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapılmış olması gerekiyor.

4- Eşlerden birinin 9 Şubat itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayacak olması nedenine bağlı olarak öğretmen kadrosuna atanacak olması durumunda her iki eş de bu kapsamda başvuruda bulunamayacak.

5- Her ikisi de 9 Şubat itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunlu. Bu durumda olan eşlerden birinin başvuruda bulunmaması halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacak.

6- Eşlerden birinin 9 Şubat itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmamış olması halinde, aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecek.

7- Bir yıllık çalışma süresinin hesabında çeşitli nedenlerle (doğum, askerlik gibi) sözleşmenin feshedildiği süreler dikkate alınmayacak.

8- Her ikisi de 9 Şubat itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresinin tamamlayan/tamamlayacak olan ve karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusu zorunlu olan eşler, istemeleri halinde çeşitli nedenlere (illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu, öğretmen ihtiyaç durumu, hizmet süresi yetersizliği gibi) bağlı olarak eşlerinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurularının olumsuz sonuçlanabilme ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlığımızca uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebilecek. Bu durumda her iki sözleşmeli öğretmenin de başvuru formundaki bu seçeneği 'İstiyorum' olarak işaretlemesi gerekiyor. Başvuruda bulunan eşlerden birinin bu seçeneği 'İstemiyorum' olarak işaretlemesi durumunda diğer eşin isteğiyle ilgili talep dikkate alınmayacak.

9- Askerlik ve doğum sonrası izin nedenlerine bağlı olarak sözleşmesi feshedilen öğretmenlerden15 Şubat'a kadar görevine başlayacağını belgelendirenler diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu doğrultuda yer değişikliği yapılanlardan en geç 19 Şubat'a kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.

10- Başvurular sırasıyla okul-kurum/ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince incelenecek ve uygun olan başvurular MEBBİS üzerinden onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecek.

11- MEBBİS dışında (posta, e-posta, belgegeçer gibi) yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

12- Yer değiştirme işlemleri öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli il olmak üzere illerin sözleşmeli öğretmen pozisyonları, illerin alanlar itibarıyla norm kadro ve öğretmen ihtiyacı dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre il milli eğitim müdürlükleri emrine yapılmak suretiyle gerçekleştirilecek. Hizmet süresinin hesabında 9 Şubat tarihi dikkate alınacak. Hizmet süresinin eşitliği halinde göreve önce başlayan sözleşmeli öğretmenin başvurusu değerlendirmeye alınacak.

13- Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin kararnameleri görev yaptıkları il ile yer değişikliğinin gerçekleştiği ile sistem üzerinden gönderilecek.

14- Görevden ayrılma işlemleri kararnamelerin gönderilmesini müteakip yapılabilecek. Bilgilerini ve yazımızın ilinize bağlı eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenlere valiliğinizce duyurulması hususunda gereğini rica ederim."