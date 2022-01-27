Yepyeni nasıl yazılır? Yepyeni kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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“Yepyeni” mi yoksa “yep yeni” mi? Bu kelimenin nasıl yazıldığını Türk Dil Kurumunun sitesinden sözlük bölümünden bakıldığında “yepyeni” şeklinde yazıldığını görebilmekteyiz.

Yepyeni Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten araştırma yaptığınızda yepyeni şeklinde yazıldığını görmekteyiz. Yepyenin sözlük anlamı ise hiç kullanılmamış, tertemizdir.

“Yep yeni” şeklinde yanlış bir telaffuz edilmektedir. Bu kelimenin “yepyeni” şeklinde telaffuz edilmesi gerekmektedir. Doğru kullanımı bu şekildedir.

Yepyeni Kelimesi Bitişik mi Yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre “yepyeni” kelimesinin doğru yazımı bitişik olmalıdır. İsim tamlamaları, sıfat tamlamaları, birleşik fiiller ve kalıplaşmış çekimli fiiller yeni bir kavram ile karşılaştıklarında birleşik bir şekilde yazılmalıdır.

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Ses düşmesine uğrayan kelimeler birleşik yazılır.

Kelimelerin ikisi veya ikincisi, anlam değişmesine uğrar ise bu kelimeler bitişik yazılır.

Bitki adları, hayvan adları, hastalık adları, alet adları, eşya adları, oyun adları, renk adları bitişik yazılmalıdır.

Ara yönler bitişik yazılmalıdır.

Kişi adlarından veya unvanlardan oluşmuş mahalle isimleri bitişik yazılır.

Ev kelimesi ile kullanılan kelimeler bitişik yazılır.

Arapça kural ile olan kelimeler bitişik yazılır.

Müzikte olan makam adları bitişik yazılır.