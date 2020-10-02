Yenilenemez enerji kaynakları nelerdir? Yenilenemez enerji kaynaklarının zararları, avantajları ve dezavantajları

2020 yılı itibariyle en çok petrol rezervine sahip olan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, İran, Irak ve Çin’dir. Rusya ve Katar ise en fazla doğal gaz rezervine sahip olan ülkeler arasında yer alıyor. Doğal gaz ve petrol gibi enerji kaynaklarının oluşması için milyonlarca yıl geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle dünya genelinde güneş paneli ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılıyor.

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

1- Kömür:

Azot ve karbon gibi maddelerden oluşan, koyu renkli enerji kaynağıdır. Kömür, ulaşım sektöründe de kullanılıyor. En çok çıkarılan kömür çeşitleri şu şekilde sıralanabilir: Taş Kömür, Grafit, Turba, Linyit, Antrasit, Toz Kömür.

2- Doğal Gaz:

Gaz halinde olan petrole, doğal gaz denir. Hidrokarbon esaslı olan bu enerji kaynağı kokusuz ve renksizdir.

3- Petrol:

Gaz dışında sıvı ve katı halde de bulunan koyu renkli enerji kaynağıdır. Tesislerde işlendikten sonra kullanıma hazır hale gelir. Irak, İran ve Suudi Arabistan gibi Orta Doğu ülkelerinde çıkarılan petrollere ''Umman Petrolü'' adı verilir. Diğer petrol türlerinin isimleri WesternTexas İntermediate ve Brent Petrolüdür.

4- Nükleer Enerji Kaynağı:

Enerji üretimi dışında tıp ve sağlık alanlarında da kullanılan bir enerji kaynağıdır. 2020 yılı itibariyle dünya genelinde 450'ye yakın nükleer santral bulunmaktadır.

Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Zararları

Yenilenemez enerji kaynakları, büyük oranda çevre kirliliğine yol açar. Benzinli arabaların egzoz dumanları havadaki karbondioksit oranını arttırır. Özellikle büyük şehirlerde hava kirliliğinin yol açtığı birçok kronik hastalık mevcuttur. Akciğer kanseri riskini de arttıran hava kirliliği, hayvanları ve bitkileri de olumsuz etkiler. Günümüzde bu tür çevre problemlerinin önüne geçmek için benzinli arabalara alternatif olarak elektrikli arabalar üretilmeye başladı. İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde ilk elektrikli arabalar trafiğe çıktı.

Yapılan araştırmalar sonucunda fosil yakıtların küresel ısınmaya doğrudan etki ettiği de ispatlandı. Buna bağlı olarak birçok ülkede kuraklık meydana geldi ve salgın hastalıklar yayıldı. Birçok hayvanın doğal yaşam alanları yok olduğu için ekolojik sistem de zarar gördü. Sadece son 10 yıl içerisinde yüzlerce hayvanın nesli tükendi. Onlarca hayvanın da nesli tükenmek üzere olduğu belirtiliyor.

Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Avantajları

Kömür, en ucuz enerji kaynaklarından biridir. Günümüzde birçok yerleşim bölgesinde insanlar hala kömür ile ısınmaktadır. Yenilenemez enerji kaynaklarının en büyük avantajı ise sadece enerji üretiminde değil birçok farklı sektörde kullanılabiliyor olmasıdır. Kullanıldıkları alanların başında sağlık, kimya, ulaşım yer alıyor. Bununla birlikte yenilenebilir kaynaklara göre daha kısa sürede daha fazla enerji üretirler.

Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Dezavantajları

Fosil yakıtlar doğrudan ya da dolaylı olarak birçok çevre sorununa yol açmaktadır. Küresel ısınmayla birlikte iklimde doğal olmayan değişiklikler gözlemlendi. Kıyılar su altında kaldığı için tarım arazilerinde toprak ve verim kaybı yaşandı.

Yenilenemez enerji kaynakları bazı ülkelerin ekonomik açıdan kalkınmasını sağlarken, birçok ülkenin de dışa bağımlı olmasına neden olmuştur. Bilimsel araştırmaların sonucunda, fosil yakıtların asit yağmurlarına da neden olduğu ortaya çıktı. Asit yağmurlara nehir ve göllere karıştığı için hayvanların zarar görmesine neden olur. Nehirler bazı tarım arazilerinin sulanmasında kullanılır. Bu da tarımsal üretimde verimliliğin düşmesine etki eder.