Yenilen Pehlivan Güreşe Doymaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yenilgi, insanın hırs duygusunu ortaya çıkaran bir durumdur. İnsan kazanana kadar vazgeçmek istemez. Hep tekrarını ister. Ancak hayatta yenmek kadar yenilmek gerçeği de vardır.

Yenilen Pehlivan Güreşe Doymaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Her başarısızlık yeni bir hırsı, yeniden deneme gücünü de beraberinde getirir. Yenilen pehlivan güreşe doymaz atasözünde bu durum çok güzel olarak anlatılmıştır. Yenilgiyi kabul etmek insanın bünyesine aykırı bir durumdur. Sürekli deneme isteği uyandırır. Her seferinde bu defa kazanacağım diyerek yeniden başlanır. Bu durum başarana, kazanana kadar devam eder.

Yenilen Pehlivan Güreşe Doymaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Karşınızdaki kişiye karşı bir zafer kazanmışsanız ve kaybeden kişi sizden yeni bir şans istiyorsa ona şu cümleyi kurabilirsiniz; Tamam yeniden oynayalım ama yenilen pehlivan güreşe doymaz bu son hakkın.