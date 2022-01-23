Yeni yıl nasıl yazılır? Yeni yıl kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Yazım hatası olmaksızın doğru biçimde ele alabilmek amacı doğrultusunda Türk Dil Kurumu (TDK) üzerinden gerekli bilgilerin alınması önemli bir husustur. Bu doğrultuda kullanılmakta olan yeni yıl kelime grubunun nasıl yazılmasının gerekli olduğu noktasında önemli bir bilgi sağlamaktadır.

Yeni Yıl Nasıl Yazılır?

Yani yıl sözcüğü için doğru yazılış şekli, "Yeni yıl" biçimindeki haliyle ayrı şekilde yazılışının ele alınmış görülmektedir. İki farklı sözcüğün bir araya gelmesi ile beraber ele alınmış durumda olan bu kelime gurubu, ayrı şekilde yazıldığında imla kuralına uygun olarak yazılmış olmaktadır.

Yeni Yıl Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Yeni yıl kelimesi için doğru yazılış biçimi durumunda olan iki kelimenin bir araya gelmesiyle birlikte ayrı olacak şekilde yazılmış görüntüsü olmaktadır. Bu sayede de yazım hatası yapılma durumu olmadan amaca uygun bir biçimde farklı yerlerde kullanımı mümkün duruma gelmektedir.

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Türk Dil Kurumu (TDK) verileri doğrultusunda "yeni yıl" sözcüğünü ayrı şekilde yazmak gerekmektedir. Buna göre konun netleşmesi adına aşağıdaki örnekler bireylere yol gösterici olacaktır.

- Yeniyıl (Yanlış yazılış şekli)

- Yeni yıl (Doğru yazılış şekli)