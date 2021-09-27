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Yeni Yıl Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Yeni Yıl Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır?#Yeni Yıl Nasıl Yazılır?#Tdk
Yeni Yıl Nasıl Yazılır TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır Yeni Yıl Kelimesinin Doğru Yazımı..

Yılbaşı ile beraber yeni yıl aynı anlam üzerinden genelde kullanılmaktadır. Bu doğrultuda kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağı da merak ediliyor. Peki, yeni yıl nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Yeni yıl kelimesinin doğru yazımı üzerine detayları derledik.

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Yazım hatası olmadan doğru şekilde ele alabilmek için Türk Dil Kurumu üzerinden gerekli bilgilerin alınması önemlidir. Bu doğrultuda yeni yıl kelime grubu adına nasıl yazılması gerektiği konusunda bilgi sağlamaktadır.

Yeni Yıl Nasıl Yazılır?

Bu sözcük için doğru yazılış hali, ‘Yeni yıl’ olarak ayrı ele alınmış görünümüdür. İki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle beraber ele alınmış olan bu sözcük, ayrı şekilde yazılmalıdır.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu verilerine göre bu kelime ayrı şekilde yazılmalıdır.

Yeni yıl (Doğru)

Yeniyıl (Yanlış)

Yeni Yıl Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelime için doğru yazılmış olan hali iki kelimenin bir araya gelerek ayrı şekilde yazılmış görüntüsüdür. Böylece yazım hatası yapmadan amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanmak mümkün.

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