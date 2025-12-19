Yeni yıl hediyeniz umut olsun

Haberin Devamı



Yeni yıl yaklaşırken hediye seçimlerinde beğeni kadar anlam ve etki de belirleyici oluyor. Özellikle eğitim alanında çalışan vakıf, dernek ve sosyal girişimlerin yılbaşı dönemine özel hazırladığı bağış sertifikaları, hediyelik ürünler ve kurumsal çözümlerle hediyeleri eğitime dönüştürüyor. Yapılan katkılar; okul öncesi eğitimden üniversite burslarına, dezavantajlı çocuklardan gençlik projelerine kadar geniş bir alanda karşılık buluyor. Üstelik bu hediyeler bağış kültürünün sürdürülebilir hâle gelmesine de katkı sağlıyor.

ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKARILDI

Darüşşafaka Cemiyeti, anne veya babasını kaybetmiş, maddi imkânları sınırlı başarılı çocuklara sunduğu tam burslu ve yatılı eğitim modeliyle uzun yıllardır eğitimde fırsat eşitliği alanında çalışmalar yürütüyor. 2026 yılı için sunulan yılbaşı bağış sertifikaları ile takvim, ajanda, bez çanta ve kalem setlerinden oluşan ürünler bağış karşılığında temin edilebiliyor. Bağış sertifikaları 400 TL, ürünlü bağış paketleri ise 1250 ile 3 bin 500 TL aralığında satışta.

Türk Eğitim Vakfı (TEV), ‘Mutlu Gün Kartları’ uygulamasıyla yılbaşı hediyelerini üniversite öğrencileri için burs desteğine dönüştürüyor. Dijital ve basılı kart seçenekleriyle yapılan bağışlar, öğrencilerin eğitim giderlerine katkı sağlıyor. 2026 yılı için dijital kartlar 750 ile 1500 TL, basılı kart ve sertifika seçenekleri 1000 ile 2 bin 500 TL, kurumsal burs destekleri ise 5 bin TL ve üzeri tutarlardan başlıyor.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), ilköğretim çağındaki çocukların nitelikli eğitimle buluşması için gönüllü temelli programlar yürütüyor. Yılbaşı döneminde sunulan bağış sertifikaları ve defter, takvim gibi ürünlerden oluşan paketlerin bedeli 750 ile 2 bin TL, ürünlü bağış paketleri ise 1000 ile 3 bin TL aralığında değişiyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), gençlerin eğitim ve gönüllülük projelerine katılımını destekliyor. Bez çanta, defter gibi küçük ürünler 600 ile 1200 TL, sweatshirt ve tekstil ürünleri ise 1200 ile 2 bin 500 TL aralığında değişiyor. Elde edilen gelir, gençlerin eğitim temelli projelerine aktarılıyor.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), erken çocukluk eğitimi ve ebeveyn destek programlarına odaklanıyor. Ürün yerine bağış - sertifika modeliyle ilerleyen vakıfta, dijital bağış sertifikaları 750 ile 1500 TL, kurumsal bağışlar ise 2 bin TL ve üzeri tutarlardan başlıyor.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN SESLİ KİTAP

Altı Nokta Körler Vakfı, görme engelli bireylerin eğitime erişimini artırmaya yönelik sesli kitap ve eğitim materyali projeleri yürütüyor. 2026 yılı için sesli kitap bağışları 750 ile 1500 TL, eğitim destek paketleri ise 1000 ile 3 bin TL aralığında. Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), dezavantajlı çocukların eğitim süreçlerini temel ihtiyaçlarla birlikte ele alıyor. 2026 yılı için hediye setleri 500 ile 1000 TL, sertifikalar ise 500 TL civarında satılıyor. Eğitime Destek e-kartı ise 300 TL. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) ise yılbaşı için özel ürünleri bulunmuyor. Ancak yılbaşı için bağışta bulunarak çocuklarının eğitimine katkıda bulunmanız mümkün.