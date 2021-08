Yeni yayınlar tanıtıldı

Bu yıl 11’inci yılını kutlayan Bilfen Yayın Grubu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği bayi toplantısını geçtiğimiz günlerde yaptı. Toplantı, Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk ve Bilfen Yayın Grubu Genel Müdürü Burcu Yağcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Yayın yönetmenleri tarafından yeni çıkan yayınların ve yeni uygulama içeriklerinin paylaşıldığı toplantı kapsamında bayiler, okullar açılmadan önce son hazırlıklarını tamamlama fırsatı buldu.

Organizasyonun açılışında davetlilere seslenen Fatih Öztürk, “Bu sene yayıncılıkta 11’inci yılımızı kutluyoruz. Bu süre zarfında Türkiye’de eğitim yayıncılığı denilince ilk akla gelen markayız. Siz bizim için çok değerlisiniz. Her şeye rağmen bütün sağlık önlemlerimizi alarak sizinle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Geçen sene gördük ki biz her türlü zorluğun üstesinden birlikte gelebilecek güce sahibiz. Bilfen Yayın Grubu olarak da bayilerimize çok güveniyor ve inanıyoruz. İnanıyorum ki bu yıl, sizlerle birlikte geçen yılı unutturacak çok güzel işler yapacağız” dedi.