Yeni üniversitelilere burs fırsatı

Burs programıyla 46 yıldır başarılı üniversite öğrencilerinin eğitimlerini destekleyen Sabancı Vakfı, 2020-2021 eğitim yılında da lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteğine devam ediyor. Vakfın burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını 23 Ekim’e kadar yapabilecek. Vakıf her yıl 1500’e yakın öğrenciye burs veriyor. Üniversiteye girişten mezuniyete kadar devam eden burslar, her yıl ekim-haziran ayları arasında dokuz ay süreli nakit ödemeyi kapsıyor. 2020-2021 yılı burs tutarları aylık 780 TL olarak belirlenen burs programında, geri ödeme yükümlülüğü bulunmuyor, mezun bursiyerler dilerlerse gönül borçlarını ödemek için burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabiliyor.

FARKLI BURS SEÇENEKLERİ

46 yılda 48 bin burs veren Sabancı Vakfı’nın, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları bulunuyor:

Üniversiteye Giriş Bursu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor.

Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: Vakıf tarafından belirlenen 15 ilden birinde ortaöğrenimini tamamlayan, YKS’de yerleştirme puanıyla sıralamanın en üstünde yer alarak il birincisi olup yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen öğrenciye veriliyor.

Engelli Öğrenciler Bursu: YKS’de yerleştirme puanıyla sıralamanın en üstünde yer alarak yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen görme, işitme ve ortopedik engelli beşer öğrenciye veriliyor.

Sabancı Vakfı Vista Bursu: YKS’de vakıf tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerin turizm işletmeciliği bölümlerine yerleştirilen lisans öğrencilerine veriliyor.

Vakfın burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler arasında; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik üniversiteleri bulunuyor. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin burs başvuru tarihleri için üniversitelerin burslarla ilgili bölümlerini takip etmeleri gerekiyor. Çukurova, İstanbul-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversiteleri için başvurular ise www.e-bursum.com üzerinden alınıyor.

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