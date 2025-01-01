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Yeni neslin ‘etik algısı’ değişti mi?

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#Konuk Yazar#Dr. Nilufer Devecigil#Yeni Neslin ‘Etik Algısı’ Değişti Mi?
Yeni neslin ‘etik algısı’ değişti mi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 13:31

Günümüz gençleri, bilgiye kütüphanelerden değil internetten erişim sağlıyor. Özellikle gelişen yapay zeka araçları sayesinde araştırma yapmak, makale yazmak ve problem çözmek onlar için bir hayli kolay.

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Hatta kimi öğrenciler, bu araçlarla edindikleri bilgileri zahmetsiz bir şekilde ‘kopyala-yapıştır’ mantığı ile kullanıyor ve bu sayede kendi görev ve sorumluluklarını yapay zekaya yüklemiş oluyor. Psikolog, Yazar Dr. Nilufer Devecigil, bu araçların yaygınlaşmasının öğrenme sürecini hızlandırdığını ancak çaba ve emeğin anlamını zayıflattığını dile getiriyor. Dr. Devecigil, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında yeni neslin etik algısını mercek altına alarak onların teknolojiyi ahlaki bir şekilde nasıl kullanması gerektiğini anlatıyor.

Dr. Nilufer Devecigil’in yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#Dr. Nilufer Devecigil#Yeni Neslin ‘Etik Algısı’ Değişti Mi?

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