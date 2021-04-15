Yeni nesil dijital eğitim pazar yeri Crowia açıldı

“Hayata Dair Ne Varsa” sloganıyla kişilerin herhangi bir konuda aradıkları etkinlik, eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanması için hayata geçirilen Crowia, günün her saatinde eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmasına olanak sağlıyor. Crowia, kullanıcılara sunduğu dijital eğitim sertifikası ile eğitim ve iş hayatında bir adım öne çıkılmasına imkân tanıyor.

TÜM UZMANLARLA YÜZDE 100 CANLI GÖRÜŞME İMKÂNI

Crowia’nın global marka olma vizyonunu ortaya koyan pazardaki tek marka olduğunu vurgulayan Crowia Kurucusu Adnan Hacıbebekoğlu, “Etkinlik, eğitim ve seans hizmetlerinin tümünün bir arada sunulduğu Crowia’da 300’e yakın kategoride online canlı görüşme yoluyla etkinlik, eğitim ve birebir seans hizmetleri veriliyor. Kullanıcılara aradığı tüm alanlardaki uzmanları tek bir platformda bulabilmeyi sağlayan Crowia, hizmet satın alınan uzmanın kütüphanesindeki video, ders notları gibi dökümanlara ücretsiz erişim imkânı da tanıyor” dedi.

Hacıbebekoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kullanıcıların arama motorlarında ya da birbirinden farklı platformlarda aradığı etkinlik, eğitim ve danışmanlık ihtiyacını tek bir platformda sunan Crowia, diğer platformlardan farklı olarak kullanıcılara Türkiye’nin her yerinden dilediği uzmanla yüzde 100 canlı görüşme imkânı sağlıyor.”



1 YILDA 5 BİN UZMANLA İŞ BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

150’nin üzerinde iş ortağı, bu iş ortaklarına bağlı birbirinden farklı alanlarda 500’e yakın uzmanın Crowia’ya dahil olduğunun altını çizen Hacıbebekoğlu, “Açılışımızdan sonraki ilk ay www.crowia.com adresine 250 bin civarında ziyaretçi gelmesini bekliyoruz. Bu rakamın birkaç ay içinde aylık 1 milyon ziyaretçi seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz. 1 yıl içerisinde de 5 binden fazla uzmanın ve milyonlarca kullanıcının web sitemizde yer alacağını öngörüyoruz. Aynı zamanda üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ile yapılacak iş birliklerine de büyük önem veriyor ve bu doğrultuda çok sayıda üniversite ile iş ortaklığı görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’deki çalışmalar devam ederken bir yandan yurt dışı hedef pazarları araştırıyor ve 2021 yılında ilk yurt dışı pazar deneyimine başlamayı planlıyoruz.”

“CROWİA, KURUM İÇİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAK”

Kısa bir süre sonra çatı kuruluşlar, KOBİ’ler ve büyük işletmeler ile anlaşmalar yapmayı planladıklarını ifade eden Hacıbebekoğlu, “Kurumların kurum içi eğitim ve danışmanlık ihtiyacını toplu olarak karşılayabileceği online bir platform bulunmuyor. Crowia, geniş kategoride ve yüksek sayıda uzmanla hizmet vererek bu alanda önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır” diye konuştu.