‘Yeni müfredatla bambaşka bir yapı devreye girdi’

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Bakan Tekin, açılış töreninde yaptığı konuşmada 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan yeni müfredat Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili açıklamalar yaptı. Ayrıca Bakan Tekin, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının uluslararası seviyelere geldiğini belirterek şöyle konuştu:

SADELEŞTİRMEYLE İLGİLİ ALGI YANLIŞ

“Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirerek çocuklarımızın üzerinden eğitim yükünü kaldırmış olduk. Bizler ilkokulda ve lisedeyken il halk kütüphanelerinin önünde kuyruklar olurdu. Geldiğimiz noktada çocuklarımız ellerindeki akıllı cihazlarla istedikleri her türlü bilgiye hızlıca ulaşma imkânına sahip. Hâlâ aynı mantıkla devam edersek bu durum sistemi, öğrenciyi ve öğretmenimizi yorar. Diğer yandan müfredatı sadeleştirmeyle ilgili de yanlış bir algı var. Müfredattan herhangi bir konuyu çıkartırken, bunu bilimsel olmadığı ya da bilimselliğini tartıştığımız için çıkarmıyoruz. Çocuklarımız artık yükseköğretime daha rahat erişebiliyor. Bu nedenle bazı bilgi ve kazanımların ilerleyen eğitim kademelerinde verilmesinin daha pedagojik olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca vatanseverlikten merhamete kadar birçok konuya müfredatımızda yer verdik. Böylece Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bambaşka bir yapı devreye girmiş oldu.

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DÜNYA STANDARTLARINDA OKULLARIMIZ VAR

Şu an dersliklerimiz hem nitelik hem de fiziki kapasite açısından dünya standartlarında yer alıyor. Bakanlığa bağlı resmi olarak 60 binin üzerinde okulumuz var. Bu okullarımızın neredeyse tamamı ya fiber optik ya da GSM operatörleri üzerinden internet erişimine açık durumda. Yani okullarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz internete erişebiliyorlar. Ayrıca 625 bin derslikte de etkileşimli tahta bulunuyor.”