Yeni müfredatın temel ilkeleri öğrenci profili merkeze alınacak

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Genelgede, yeni müfredatla ilgili “planlama çalışmaları, öğrenme ortamlarının oluşturulması, öğrenme-öğretme sürecinin yürütülmesi, ölçme ve değerlendirme uygulamaları” gibi temel ilkelerin hayata geçirilmesi, alanda birlik ve beraberliğin sağlanması, eğitim öğretim süreçlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi. Buna göre, tüm çalışmalar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni’nde yer alan öğrenci profili özellikleri merkeze alınarak planlanacak ve uygulanacak.

KİTAPLARIN ETKİLİ KULLANIMI SAĞLANACAK

Genelgeye göre; öğretmenler ders kitaplarının yapılarıyla bilgilendirilecek ve kitapları etkili bir şekilde kullanmaları sağlanacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni her yönüyle anlatan ve modele ilişkin gelişmelerin, örneklerin duyurulduğu “tymm.meb.gov.tr” adresi yönetici ve öğretmenler tarafından düzenli olarak takip edilecek.



YILLIK VE AYLIK PLANLAR OLUŞTURULACAK

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni ve öğretim programlarına uygun yıllık ve aylık planlar, okul öncesi için zümre öğretmenleri ile iş birliği içinde hazırlanacak.

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Planlar, yeni müfredatın temel yaklaşımı ve öğrenci profili doğrultusunda şekillendirilecek. Ayrıca yıllık ve aylık planlarla uyumlu olacak şekilde ders planları/günlük eğitim akışı planları (okul öncesi için) oluşturulacak ve öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki yönlerden gelişimini destekleyecek şekilde hazırlanacak. Ayrıca zümreler arası iş birliği ile disiplinler arası ilişkiler güçlendirilerek çok yönlü öğrenme sağlanacak.



KATILIM VE MOTİVASYON ÖNCELİKLİ

Öğrenme ortamları, öğrenci profili özellikleri, dersin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerine etkin bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak biçimde düzenlenecek. Öğrenme ortamları, öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek ve çevre bilincini geliştirecek etkinliklerle ve öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun materyallerle zenginleştirilecek.

DİJİTAL TEKNOLOJİLER ETKİN KULLANILACAK

Eğitim öğretim süreçleri, öğrencilerin gelişim özellikleri ve zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gibi gelişim alanları dikkate alınarak planlanacak. Okulun imkânları çerçevesinde dijital teknolojiler etkin olarak kullanılacak, derste işlenen konular daha önce işlenen konularla ilişkilendirilecek ve öğrenilen bilgi ve beceriler farklı disiplinlerle bütünleştirilecek.



ZENGİNLEŞTİRME VE DESTEKLEME

Her öğrencinin eğitim öğretim süreçlerinden en üst düzeyde faydalanabilmesi için öğrencilerin ilgi, ihtiyaç, yetenekleri ve bireysel farklılıkları doğrultusunda kapsayıcılık ve esneklik sağlamayı amaçlayan, öğretim programlarında farklılaştırılmış öğretim kapsamında yer verilen zenginleştirme ve destekleme uygulamaları etkin bir şekilde planlanacak. Öğretmenler bu uygulamaları çeşitlendirecek ve uyarlayacak. Farklılaştırma uygulamalarına planlarda yer verilecek ve uygulama süreçleri raporlanacak.



OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI

Zümrelerce yapılacak planlama dâhilinde öğrenciler; kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmeleri amacıyla müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihî ve kültürel mekânlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, teknoparklar, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ile üniversiteler gibi okul dışı öğrenme ortamlarından da yararlanacak. Yeni müfredatın ölçme ve değerlendirme yaklaşımı da dikkate alınarak düzenlenecek ve öğretim sürecinin iyileştirilmesi amacıyla programlarda yer verilen öğretmen yansıtmaları bölümünde bulunan karekodlar kullanılarak öğretmenler tarafından geri bildirim sağlanacak.



YETENEĞE GÖRE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Yeni müfredatın ölçme ve değerlendirme yaklaşımında öğrenmeyi destekleyen, geliştiren teknikler kullanılacak. Alana ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun, geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme ve değerlendirme araçları geliştirilecek, uygulanacak ve gerektiğinde güncellenecek. Bu konuda Bakanlıkça yayımlanacak örneklerin takibi sağlanacak. Öğrencilere yargılayıcı olmayan, motive edici ve anlık geri bildirimler sağlanacak. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınacak. Öğrenme öğretme süreçleri, öğrenci geri bildirimleri ve değerlendirme sonuçları göz önünde bulundurularak esnek bir yaklaşımla yeniden yapılandırılacak.