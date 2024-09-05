Yeni müfredatın ‘değerlendirme sistemi’ kullanıma açıldı

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TTKB-İDES, öğretim programlarının etkililiğini değerlendirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla tasarlandı. Yeni sistem ile birlikte, öğretim programı izleme ve değerlendirme süreçlerinde destekleyici verilerin elde edilmesi hedefleniyor. Ayrıca yıl içinde yapılan zümre öğretmenler kurulu toplantılarında, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında hazırlanan öğretim programlarına ilişkin görüş ve öneriler de TTKB-İDES’e işlenecek.

YENİ MÜFREDATLA SINIRLI KALMAYACAK

TTKB-İDES sadece Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki öğretim programlarının izlenmesiyle sınırlı kalmayacak. Ayrıca bu programlara uygun olarak geliştirilen ders kitaplarına ve eğitim araç gereçlerine yönelik de veri toplama süreci gerçekleştirilecek. Eğitim kurumu, ders kitapları ile eğitim araç gereçlerine ilişkin görüş ve öneriler, ilgili ders kitabının arka kapağındaki karekod üzerinden TTKB-İDES’e işlenebilecek. Bu sayede eğitim içeriklerinin ve uygulama süreçlerinin etkinliği daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilecek.

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Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte öğretim programları ve ders kitaplarına ilişkin verilerin daha sistematik ve etkin bir şekilde toplanması ve eğitimde karar alma süreçlerinin daha etkili hâle getirilmesi hedefleniyor.

İzleme ve Değerlendirme Sistemi’ne (TTKB-İDES) ulaşmak için tıklayınız.