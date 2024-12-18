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Yeni müfredata uygun ölçme araçları yayımlandı

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#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli#MEB#Ölçme Araçları
Yeni müfredata uygun ölçme araçları yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 13:20

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ doğrultusunda 5 ve 9’uncu sınıflara yönelik ölçme araçlarının dördüncüsü yayımlandı.

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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ doğrultusunda 5 ve 9’uncu sınıflara yönelik örnek ölçme araçları ve etkinlik örnekleri daha önce eylül, ekim ve kasım aylarında yayımlanmıştı. Yeni yayımlanan ölçme araçları da ilgili derslerin farklı öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin bir bütün hâlinde ölçülmesine olanak sağlayan farklı yaklaşımlar kullanılarak hazırlandı. Yayımlanan ölçme ve değerlendirme araçları hem öğrenme süreçlerinde hem de sınıf içi ölçme ve değerlendirmede kullanılabilecek. Yeni müfredata uygun ölçme ve değerlendirme araçları ilerleyen dönemlerde belirli aralıklarla yayımlanmaya devam edecek. Bu araçlara, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Yeni ölçme araçlarına ulaşmak için tıklayınız..

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#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli#MEB#Ölçme Araçları

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